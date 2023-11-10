Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года

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Госдума РФ на год перенесла решение вопроса о компенсациях по вкладам граждан, размещённых в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» переносится с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года.
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