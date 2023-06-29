Госдума РФ одобрила разовую конфискацию у бизнеса 300 млрд рублей

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«Ъ»: Госдума приняла в первом чтении громкий налоговый законопроект о разовой конфискации 300 млрд рублей у крупных российских компаний
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у 2,5 тысяч крупных российских компаний минимум 300 млрд рублей в виде налога на полученную бизнесменами ранее сверхприбыль. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Уточняется, что речь идет о двух законодательных проектах. Согласно первому в Налоговый кодекс будет введена поправка о возможности введения налогов разового характера, а второй касается непосредственной регулировки такого налога.
Формально документ может вступить в силу в 2024 году. Однако компаниям предложат внести сумму с 1 октября текущего года в качестве обеспечительного платежа в счет налога следующего года.
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Уточняется, что речь идет о двух законодательных проектах. Согласно первому в Налоговый кодекс будет введена поправка о возможности введения налогов разового характера, а второй касается непосредственной регулировки такого налога.
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Диана Аванесян