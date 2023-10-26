Госдума в первом чтении принят проект федерального бюджета на 2024–2026 годы

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Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, об этом сообщается на официальном сайте ГД.
«Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024–2026 годах будут государственные заимствования РФ», - прокомментировали ситуацию представители Госдумы.
В документе отмечается, что основное внимание в планировании бюджета на 2024 год уделили таким аспектам как: поддержка семей с детьми, выплата материнского капитала, программа по улучшению жилищных условий для семей с детьми, а также поддержка россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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