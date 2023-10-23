Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году

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Государственная дума на планерном заседании, которое состоится в среду, рассмотрит законопроект о повышении МРОТ в 2024 году, об этом сообщил источник «РИА Новости» в ГД.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируют повысить на 18,5 процентов - до 19 242 рублей.
Напомним, ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Уточняется, что в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Предлагается увеличить сумму на 18,5%, что позволит повысить зарплаты порядка 4,8 млн россиян.
В то же время, в Госдуму РФ депутаты от фракции ЛДПР предложили внести законопроект, который может отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами менее 30 тысяч рублей в месяц.
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Напомним, ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Уточняется, что в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Предлагается увеличить сумму на 18,5%, что позволит повысить зарплаты порядка 4,8 млн россиян.
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Евгения Парфентьева