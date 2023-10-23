Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году

В первой половине 2023 года инвестиции в российские стартапы обрушились. В годовом выражении венчурный рынок снизился более чем в 10 раз, сообщается на платформе Dsight. Однако экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко уверен, что проблемы в этом нет.