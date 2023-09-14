Государства всё чаще стали отказываться от использования доллара

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Также Годдард отметил, что при отказе от доллара нужно учесть несколько немаловажных аспектов. Во-первых, необходима разработка отдельной валюты для торговли. Для этого, по мнению эксперта, можно обратиться за поддержкой к золотым резервам России, Китая и Индии. И, во-вторых, новая валюта должна связать рынки облигаций всех стран БРИКС, а также дружественных стран союза. Это позволит превзойти американский доллар, или хотя бы выйти с ним на один уровень.
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