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Государства всё чаще стали отказываться от использования доллара

Бизнесмен Годдард рассказал об отказе мировых держав от доллара
14 сентября 2023, 10:23
Фото: iStock/Pineapple Studio

Фото: iStock/Pineapple Studio

Мировые государства, в том числе и страны БРИКС, активно отходят от использования доллара. Об этом РИА Новости сообщил президент российской компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.
Он отметил, что в настоящее время процесс перехода на другие валюты идёт достаточно быстро, однако требуется приложить ещё немало усилий для достижения необходимого результата.

Также Годдард отметил, что при отказе от доллара нужно учесть несколько немаловажных аспектов. Во-первых, необходима разработка отдельной валюты для торговли. Для этого, по мнению эксперта, можно обратиться за поддержкой к золотым резервам России, Китая и Индии. И, во-вторых, новая валюта должна связать рынки облигаций всех стран БРИКС, а также дружественных стран союза. Это позволит превзойти американский доллар, или хотя бы выйти с ним на один уровень.


Годдард подчеркнул, что, если учесть эти два аспекта, то можно ускорить процесс отказала от американского доллара.

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#доллар
#валюта
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#брикс
#экономика
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13 инвесторов приступили к строительству на земле за рубль
14 сентября 2023, 10:20

Фото: istockphoto / valtron84

Уже 13 инвесторов, из числа получивших участки на льготных условиях под реализацию импортозамещающих проектов, перешли к стадии строительства будущих предприятий: от металлообрабатывающих до фармацевтических.

«Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысяч новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Инвестор вложит 220 миллионов рублей в расширение производства уникального оборудования в отрасли металлообработки в Домодедово. 

Компания «БиоПроект Пересвет» инвестирует 60 миллионов рублей в расширение мощности производства по выпуску ёмкостного оборудования из стеклокомпозитов. 

Строители продолжают работы на участке 8 гектар, где инвестор машиностроительный завод «Тонар» создаёт производство осей для прицепов и полуприцепной техники. Для этого проекта выделено сразу 3 участка по льготной программе земля за рубль. Инвестор вложил в проект свыше 800 миллионер рублей. 

Одним из крупнейших инвестиционных проектов стало строительство предприятия компании «Машины сладости» в Егорьевске, где строят новое кондитерское производство. Инвестор вложил в этот проект 5 миллиардов рублей. Реализация проекта создает около 500 новых рабочих мест. 

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Российские торговые центры «Мега» может выкупить Газпромбанк. 

Бизнесмен Годдард: большинство западных компаний вернутся в Россию через 3-5 лет. 
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Российские торговые центры «Мега» может выкупить Газпромбанк
14 сентября 2023, 09:05

РИА Новости/Александр Гальперин

Одна из структур Газпромбанка стала одним из претендентов на приобретение у шведской компании Ingka Centres сети торговых центров «Мега». Предполагается, что стороны уже могли достичь предварительных договоренностей по сделке относительно 14 ТЦ.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные информированные источники. По оценке президента Российской гильдии управляющих девелоперов Александра Шарапова, стоимость торговых центров «Мега» составляет 2,85 миллиарда долларов без учета скидки от 50%, которая требуется для согласования сделки правительственной комиссии.

Шведская Ingka Centres является крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Компании принадлежат 14 торговых центров «Мега» общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Как считают эксперты, Газпромбанк скорее всего не будет управлять торговыми объектами самостоятельно, а создаст дочернюю компанию для деятельности в области торговой недвижимости. Кроме того, против банка не вводились жесткие санкции США и Евросоюза, следовательно, остается возможность вести расчеты за рубежом, что является критически важным в данной ситуации.

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#скидки
#газпром
#мега
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РИА Новости: Украина продолжает сокращать поставки зерна на мировые рынки
14 сентября 2023, 06:58

Фото: iStock/Iryna_Mylinska

В августе 2024 года Украина почти на четверть сократила объем поставок зерна на мировые рынки, а по сравнению с июлем экспорт снизился на 2 процента. Эти данные приводит РИА Новости, опираясь на цифры таможни и министерства сельского хозяйства Украины.
При этом из-за волатильности цен на зерновые, доходы от экспорта Киеву удалось сохранить на прежнем уровне — 385 миллионов долларов.

Основное сокращение зернового экспорта пришлось на украинские порты, где объем вывозимого зерна упал на 5%, до 1,58 млн тонн. А вот паромы и фуры, наоборот, остались в выигрыше: их экспортные объемы выросли в  в 1,7 и 10 раз — до 88 тысяч и 93 тысяч тонн соответственно.

Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года, об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров с коллегами. А ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Премьер-министр пояснил, что на первом месте для него стоит забота о польских фермерах.

По словам же шестого президента Украины Владимира Зеленского, Украина спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для европейских стран, перерабатывающих агропродукцию и зарабатывающих на логистике, однако Киев не будет терпеть нарушения условий свободного рынка и соглашения об ассоциации.

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#зерно
#экспорт
#украина
#рынок
#владимир зеленский
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Бизнесмен Годдард: большинство западных компаний вернутся в Россию через 3-5 лет
14 сентября 2023, 04:01

Фото: iStock/g-stockstudio

Большинство западных компаний захотят вернуться в РФ в ближайшие 3-5 лет из-за огромных возможностей, предоставляемых российским рынком. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил президент компании Netley Group Майкл Годдард.
По словам бизнесмена, Россия является отличным местом для развития собственного дела — особенно с учетом того прогресса в торговле и экономике, который возник благодаря объединению БРИКС.

Годдард считает, что проведение СВО позволит развивать в России такие отрасли, как туризм и технологии, а также привлекать инвестиции благодаря выгодному географическому положению России.

Ранее вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Радио 1» рассказал, что можно говорить о возможном возвращении IKEA. Но более вероятен приход на российский рынок европейского автопрома.

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#россия
#бизнес
#компании
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Филиппо: Еврокомиссар занималась вязанием во время речи Урсулы фон дер Ляйен
14 сентября 2023, 02:10

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Французский политик Флориан Филиппо обратил внимание, что во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием. Об этом глава партии «Патриоты» написал в социальной сети X.
К посту он прикрепил видео, на котором Ильва Йоханссон во время выступления главы Еврокомиссии вяжет носки.

«Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром «о положении дел в Союзе» была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — говорится в публикации.

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#видео
#евросоюз
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Origo: Венгрия обвинила Украину в высокой инфляции в стране
14 сентября 2023, 01:41

Фото: iStock/alexis84

За высокий уровень инфляции в Венгрии ответственна Украина, которая пятикратно увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, слова которого приводит портал Origo.
«Украина увеличила плату за транзит в пять раз, из-за чего цены на топливо начали резко расти», — сказал Гуйяш в разговоре с журналистами.

При этом чиновник отметил, что подобное решение Киева привело к росту инфляции внутри Венгрии по меньшей мере на 0,5 процентного пункта за последние два месяца.

В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций против России, который предусматривает в том числе прекращение поставок нефти по северной ветке трубопровода «Дружба». Однако Будапешту удалось добиться исключения из ограничений для поставок по трубопроводу в обмен на снятие вето с санкций против поставок российской нефти по морю.

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#украина
#нефть
#венгрия
#инфляция
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VEON намерен закрыть сделку по продаже «Вымпелкома» до 13 октября
13 сентября 2023, 23:48

Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON до 13 октября намерен завершить все формальности, связанные с продажей активов в России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.
Российский бизнес VEON приобретает группа российского менеджмента «ВымпелКома», в лице гендиректора Александра Торбахова.

Отмечается, что VEON согласовал с покупателем поправки, касающиеся купли-продажи. Они предполагают, что сумму за продажу активов погасят через облигации Veon Holding.

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#бизнес
#рф
#россия
#продажа
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Экономист Холод раскрыл последствия приостановки торгов на Мосбирже
13 сентября 2023, 20:13

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод заявил, что в случае технических неполадок приостановка торгов на Московской бирже не повлечёт за собой серьёзных последствий.
«Если торги остановлены, не ведутся, то, конечно, повлияет. Но если это связано с техническими причинами, то все участники это поймут и свои намерения что-то купить или продать реализуют через какое-то время. Конечно, это неприятный факт, но это наша жизнь, что-то иногда ломается», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.

В случае, если причина такой приостановки кроется в конъюнктуре и ажиотаже, то, по словам специалиста, такое действие сознательное, и тогда о негативных последствиях также беспокоится не следует, поскольку биржа восстановит работу, как только страсти утихнут.

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#торги
#падение
#биржа
#экономика
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Президент РФ Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод
13 сентября 2023, 19:59

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

После переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ).
Строительство этого предприятия началось в октябре 2015 года в рамках Восточной газовой программы ОАО «Газпром» в локации территории опережающего социально-экономического развития Амурская. К реализации масштабного проекта было привлечено около тысячи поставщиков материалов и оборудования и свыше ста подрядных организаций. Размер основной стройплощадки завода превышает 900 гектаров.

После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную мощность он будет способен выпускать каждый год 38 млрд кубометров метановой фракции, 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции, 60 млн кубометров сверхчистого гелия.

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#строительство
#газпром
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#завод
#владимир путин
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