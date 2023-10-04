Государственный долг США обновил свой исторический максимум

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Государственный долг Соединённых Штатов Америки за сутки установил новый исторический рекорд, превысив весь суверенный долг России. Информацию сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американского и российского Министерств финансов.
Такой рост госдолга Америки связан с обязательствами правительства перед своими же ведомствами. Статья долга увеличилась сразу на 266 миллиардов долларов. Кроме того, долг перед физическими лицами и бизнесом повысился на 9 миллиардов долларов.
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