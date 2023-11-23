Грантовую поддержку получат более 400 молодых и социальных предпринимателей Подмосковья

Фото: Мининвест МО
Гранты для молодых и социальных предпринимателей получат более 400 жителей Московской области. Об этом по итогам конкурсного отбора сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Претендовать на грантовую поддержку могут предприниматели до 25 лет, а также имеющие статус социальных. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 433 предпринимателя, в том числе 305 социальных и 128 молодых. Объём поддержки составил 211 млн рублей», – пояснила Зиновьева.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, узнать о поддержке предпринимателей в Подмосковье можно на инвестиционном портале региона.
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