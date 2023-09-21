Греф: Дефицит IT-специалистов в России превышает миллион человек

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Дефицит специалистов IT-сферы в России в настоящее время превышает один миллион человек. Покрыть такую серьезную нехватку кадров в этой области в обозримом будущем вряд ли удастся.
Греф также отметил, что во многих областях искусственный интеллект способен существенно восполнить имеющийся дефицит кадров на рынке труда. Он спрогнозировал большие изменения в сфере трудовых отношений в ближайшие два-три года.
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Александр Бойцов