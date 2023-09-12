Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным

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Нынешний курс рубля не соответствует его фундаментальным значениям, заявил президент Сбербанка Герман Греф, его цитату приводит «Интерфакс».
«У нас сегодня все хорошо с платежным балансом, и тем не менее курс является очень волатильным и находится на уровнях, которые явно не соответствуют фундаментальной стоимости рубля», — прокомментировал ситуацию Греф.
Глава Сбербанка считает, что для решения этой проблемы необходим комплекс мер.
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