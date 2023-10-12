Греф раскрыл последствия продажи валюты экспортерам

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Продажа валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение рубля к фундаментальному уровню, однако, сильно на курс не повлияет, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально, конечно же, рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения», - прокомментировал ситуацию Греф.
Он также отметил, что продажа валюты крупным экспортерам должна ускорить возращение рубля к его фундаментальному курсу.
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