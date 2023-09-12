Греф рассказал россиянам, как лучше хранить сбережения

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Президент Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам, как лучше хранить сбережения, в интервью «Россия 1».
«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», - прокомментировал ситуацию Греф.
По его мнению, сейчас наилучший момент, чтобы продать доллары и евро, и приобрести рублевые облигации. При этом, наилучший вариант – это инвестиции в акции, заключил глава Сбербанка.
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