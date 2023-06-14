Греф спрогнозировал рост российской экономики

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РБК: глава Сбербанка Греф заявил, что экономика России в 2023 году покажет рост около 2%
В ходе интервью РБК глава Сбербанка России Герман Греф предсказал, что российская экономика в 2023 году продемонстрирует прирост на уровне приблизительно двух процентов и вернется к своим предыдущим показателям в течение ближайших двух лет.
Однако он также выразил опасения относительно стагнации в экономической сфере. Герман Греф отметил, что в настоящее время наблюдаются признаки риска рецессии и существует возможность глобального экономического кризиса в ближайшем будущем, который, в свою очередь, повлияет на экономику России.
«Мы ожидаем, что экономическая активность в текущем году будет на подъеме. Точные цифры сложно назвать, но, по нашим прогнозам, рост будет около двух процентов, что является хорошим достижением. Мы предполагаем, что за два года экономика вернется к уровню, который был до недавних событий, и достигнет аналогичных показателей роста», — сказал Греф.
«Несмотря на это, если глобальная экономика будет продолжать развиваться, несмотря на замедление темпов, и не столкнется с крупными потрясениями, то российская экономика в ближайшие три года будет иметь тенденцию к росту, поскольку у неё есть для этого потенциал», — подчеркнул Герман Греф.Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров заявила, что российской экономике удастся полностью вернуться к докризисным показателям уже в этом году.
Артем Кузьмин