Гжель планирует охранять свою продукцию в более чем 70 странах Лиссабонского соглашения

Фото: официальный сайт Роспатента
Сообщается, что проверка будет проводиться в течение месяца.
ООО «Гжель – художественные мастерские» смогли направить заявку на охрану своей продукции благодаря присоединению РФ к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, куда на сегодняшний день входят порядка 70 стран.
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