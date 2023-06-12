Химки стали лидером России в сфере управления общественными финансами





«За последние 5 лет бюджет нашего округа вырос более чем на 60%. Это позволяет более эффективно планировать развитие города и реализовывать социально значимые проекты», — подчеркнул глава округа Дмитрий Волошин.







Также представители администрации поучаствовали в конференции «Бюджетная политика муниципальных образований в современных условиях», где обсуждалось, в частности, как укрепить доходы в бюджет и повысить эффективность его расходной части. Кроме того, участники обсудили, как необходимо развивать межбюджетные отношения в рамках округа и всего региона, управлять муниципальными программами и реализовывать финансовый контроль в новых экономических условиях.





Ранее сообщалось, что в Химках прошёл патриотический велопробег в честь Дня России.

В XVI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» победителем стала администрации городского округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.