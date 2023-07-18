Химкинский предприниматель начал производить экологические биокотлы

Фото: администрация г. о. Химки
В Химках открылось экологическое предприятие по производству биокотлов для отопления. Его создателем стал предприниматель Андрей Центеров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Местные жители в рамках проекта «Мы первые» совершили экскурсию по цеху и задали вопросы создателю уникальной системы. «Затраты сводятся к минимуму, и желания потребителей учитываются до мелочей. Оборудование на производстве полностью отечественное», – рассказал Центеров.Компания производит котлы, модульные котельные, углевыжигательные печи и автоматические горелки, работающих на таком биотопливе, как щепа, опилки и другие отходы деревопереработки.
«Мы заинтересованы в том, чтобы химкинские предприятия росли и развивались. Стараемся создать для них благоприятный инвестиционный климат. Сегодня в Химках есть всё для успешного ведения бизнеса – удобная логистика, офисы, промышленные кластеры, технопарки, складские комплексы. Команда нашей администрации всегда готова помочь предпринимателям в решении любых вопросов», – заверил глава Химок Дмитрий Волошин.Городской округ уже пять лет занимает лидирующие места в рейтинге муниципальных образований Подмосковья в отношении предпринимательского климата. За это время поддержку в виде субсидий получили 34 предприятия на общую сумму более 16 млн. рублей.
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Лора Луганская