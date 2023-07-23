Ilta-Sanomat: Финская аутлет-деревня Zcar опустела после закрытия границ для россиян

Фото: istockphoto/Longfin Media
Финская аутлет-деревня Zcar, расположенная недалеко от пограничного пункта пропуска Ваалимаа, обанкротилась и напоминает город-призрак. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.
Осенью 2022 года финны перестали пускать к себе российских туристов. Вскоре после этого владельцы аутлет-деревни объявили о банкротстве. Товары популярных брендов стало просто некому покупать. Многие местные жители, ранее работавшие в Zcar Outlet Village, остались без стабильного заработка. Теперь в торговом комплексе тишину нарушают только крики птиц, ветер и шум машин, проезжающих мимо.
Читайте также:
Финская мэрия отобрала коттедж у российского консульства
МИД Финляндии: Хельсинки ужесточают ограничения на въезд для граждан России
Президент Финляндии Ниинисте: Уход финских компаний из России оказался неэффективным
Александр Бойцов