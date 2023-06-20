Импорт китайских автомобилей в Россию вырос в три раза

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Импорт китайских автомобилей в Россию за январь—май вырос почти в 3 раза год к году
Об этом сообщил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, импорт строительной техники показал рост почти в 8 раз, пишет РИА Новости.
Наращивания импорта из КНР Россия начала после ухода из страны европейских компаний.
«Я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 млн человек»,— считает Руслан Давыдов.
В мае рынок легковых автомобилей вырос в 2,6 раза, но оказался ниже апрельского результата. Было реализовано 72,2 тыс. машин, из них 30% пришлось на отечественную Lada. Позиции бестселлера сохранила модель АвтоВАЗа Granta, а остальные места в топ-3 заняли китайские машины.
Ранее автоэксперт Кадаков рассказал, чего стоит ожидать от возрождения автобренда «Ока». В Минпромторге заявили о готовности поддержать возрождение автобренда «Ока». В ведомстве отметили, что при поступлении соответствующей инициативы от коллег, ее оперативно рассмотрят.
Наращивания импорта из КНР Россия начала после ухода из страны европейских компаний.
В мае рынок легковых автомобилей вырос в 2,6 раза, но оказался ниже апрельского результата. Было реализовано 72,2 тыс. машин, из них 30% пришлось на отечественную Lada. Позиции бестселлера сохранила модель АвтоВАЗа Granta, а остальные места в топ-3 заняли китайские машины.
Ранее автоэксперт Кадаков рассказал, чего стоит ожидать от возрождения автобренда «Ока». В Минпромторге заявили о готовности поддержать возрождение автобренда «Ока». В ведомстве отметили, что при поступлении соответствующей инициативы от коллег, ее оперативно рассмотрят.
Мария Фирсова