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Импорт российских товаров в Турцию снизился до минимального «досанкционного» уровня

01 августа 2023, 08:25

Фото: istockphoto/ipopba

Импорт товаров из России в Турцию в июне 2023 года резко сократился — на 43% по отношению к июню 2022 года и на 36% — по отношению к маю. Закупки российских товаров упали до минимального месячного уровня с конца «досанкционного» 2021 года.

Аналитики связывают это с падением цен на российские ресурсы. В июне Китай обошел Россию по объему поставок в Турцию, хотя по итогам 2022 года Россия уверенно занимала первое место, передает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat, статистическое ведомство страны).

В июне нынешнего года Турция заметно снизила импорт не только из России. По отношению к июню 2022 года совокупный импорт страны упал на 17,5%, или на 5,5 миллиарда долларов. Это снижение связано с макроэкономической ситуацией в самой Турции, изменением экономической политики после майских выборов, ослаблением турецкой лиры. На снижение импорта из России также могла повлиять политическая ситуация, так как российско-турецкие отношения разладились из-за позиции Турции по зерновой сделке.

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#россия
#китай
#данные
#страны
#турция
#снижение
#импорт
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Через год подозрительные банковские переводы начнут замораживать на срок до двух дней
01 августа 2023, 02:17

Фото: iStock/Thai Liang Lim

С 1 августа 2024 года все российские банки должны будут проверять денежные переводы физических лиц, блокировать на два дня подозрительные операции и возмещать деньги, переведенные на счета мошенников. Закон об этом 31 июля опубликован в «Российской газете», и вступит в силу спустя ровно год.
Закон направлен на совершенствование механизма борьбы с хищением средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных денежных средств.

Теперь банки еще до списания средств со счета должны будут проверять переводы на предмет мошенничества. Для этого они смогут сверяться с базой данных ЦБ. Если есть подозрения, что речь идет о мошеннической операции, банк сможет задержать перевод на два дня. Фактически теперь, если гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, у него появятся 48 часов для того, чтобы остановить вывод денег со счета.

Как пояснял в свое время журналистам один из авторов и разработчиков этого закона, депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, за один лишь только минувший год россияне потеряли более 14 млрд рублей в связи с несанкционированными переводами на счета мошенников.

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#банки
#закон
#мошенничество
#деньги
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Центробанк: Повышение показателей годовой инфляции продолжится
31 июля 2023, 21:38

Фото: iStock/Galeanu Mihai

В Центробанке рассчитали дальнейший рост показателя годовой инфляции. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ России.
В июне годовой прирост цен составил 3,3%. В ближайшие месяцы ожидается продолжение роста этого показателя.

В настоящее время на показатель годовой инфляции влияют низкие прошлогодние базы и нынешний быстрый темп повышения цен.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, объяснив это тем, что нынешние темпы роста превысили целевые 4%. Также уточняется, что последнее повышение ставки совершалось в сентябре прошлого года.

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#центробанк
#инфляция
#ключевая ставка
#экономика
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Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт деталей для беспилотников
31 июля 2023, 20:03

Фото: iStock/Sergafa

Китай ограничивает экспорт запчастей для беспилотников и БПЛА гражданского назначения на два года. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
В заявлении ведомства данное решение объясняется тем, что имеется риск переоборудования гражданских беспилотников в военные. Новая мера вступит в силу с 1 сентября текущего года.

При этом, уточняется, что полного запрета на экспорт БПЛА не ожидается. Гражданские беспилотники можно будет приобрести после выполнения ряда юридических процедур.

Также в министерстве подчеркнули, что ограничения не вводятся против конкретных государств.  

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#бпла
#китай
#экспорт
#ограничения
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Французские парфюмеры опасаются утечки своих профессиональных секретов в Китай
31 июля 2023, 19:43

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Европейские косметические компании, включая в первую очередь французские L’Oreal и LVMH, выражают обеспокоенность тем, что их могут заставить раскрыть технологические секреты. Новые правила импорта косметической продукции из Европы в Китай обязывают европейские фирмы предоставлять подробные данные, начиная от ингредиентов и описания технологического процесса и заканчивая источниками сырья.
Власти Евросоюза также выражали обеспокоенность новыми правилами импорта. Представители компаний и политики заявляли, что не имеют достаточных оснований, чтобы быть уверенными в том, что власти КНР не станут злоупотреблять полученной информацией. При этом один из высокопоставленных сотрудников L'Oreal не стал скрывать, что Китай был вторым по величине рынком сбыта после Европы и отказываться от него было бы глупо, передают «Ведомости». 

Вообще, принудительный трансфер технологий (Forced Technology Transfer, FTT) — это давно и широко распространенная в Китае практика. Риски FTT являются одной из основных причин торговых войн между КНР и США. Фактически компания, желающая проникнуть на китайский рынок, обязана предоставить полную информацию о продукте, раскрыть детали процессов производства, иначе доступ на рынок для нее будет просто закрыт.

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#сша
#рынок
#производство
#китай
#косметика
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Минпромторг РФ дополнило список товаров, разрешённых для параллельного импорта
31 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/ipopba

В обновлённый список товаров, разрешённых для параллельного импорта, вошли фотоаппараты Canon, Sony и Fujifilm. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Помимо этих товаров, в перечень вошли: батарейки Duracell, оправы для очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, автозапчасти для Isuzu.

РИА Новости уточняет, что в новом перечне не фигурируют контактные линзы Acuvue.

Напомним, что параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров, но через иные каналы поставок.

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#импорт
#минпромторг
#товары
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Подольское предприятие инвестировало 380 млн рублей в выпуск продукции импортозамещения
31 июля 2023, 18:40

Фото: Мининвест МО

Предприятие из Подольского городского округа «Георг Полимер» расширило производство герметичной упаковки. Инвестиции составили 380 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукция, выпуск которой налажен на производстве, является импортозамещающей, уточнили в ведомстве. Там отметили, что после реализации проекта предприятие на 15-20% повысить объёмы выпуска готовой продукции.

На покупку нового оборудования для расширения производства компания получила льготный заём на 230 млн рублей, субсидию в размере 4,6 млн рублей и грант на 780 тыс рублей.

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#мининвест мо
#импортозамещение
#подольск
#бизнес
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье разработали стандарты для объектов торговли в парках
31 июля 2023, 18:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье выработали стандарты размещения объектов торговли и услуг в парках. Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководством регионального правительства и главами городских округов.
Сегодня в 188 подмосковных парках действуют более 700 субъектов МСП, размещено свыше 1230 объектов бизнеса. Это общепит и нестационарная торговля, аттракционы, верёвочные городки, тиры, пункты проката, кинотеатры и много другое.

В зависимости от площади парка и числа его посетителей определено количество объектов, которые можно там разместить. Это тележки, вендинговые аппараты, киоски, кафе, веранды, карусели, скалодромы и катки. Парки в Подмосковье разделены на четыре категории. 
«Первые три группы – это некапитальные объекты, четвёртая – большие комплексы. Предлагаем в зависимости от того, сколько денег вкладывает бизнес и за какой срок эти объекты окупаются, три простых процедуры. Для объектов с быстрой окупаемостью – фудтраков, тележек – размещение без торгов до года. Для объектов побольше с окупаемостью до четырёх лет, например, надувных батутов, сделать торги от трёх до пяти лет. Для более дорогостоящих объектов – на 10 лет или дольше, чтобы дать бизнесу чувствовать себя уверенно», – сказала Зиновьева.
Все точки в парках, где можно разместить свой бизнес, будут нанесены на Инвесткарту, расположенную на Инвестиционном портале. Уже с 1 сентября планируется запустить электронный формат. Чтобы начать дело, нужно будет выбрать тип бизнеса и парк, размещённый на карте, и подать заявку на региональном портале госуслуг. 
 
Также разработан стандарт к внешнему облику объектов. Он должен соответствовать концепции развития парка или проекту благоустройства. Это будет оговорено в условиях договора. Рекомендованы определённые материалы, из которых могут быть изготовлены торговые объекты, и их цветовая гамма.
 
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#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#торговля
#услуги
#парки
#мсп
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Заявить о размещении кафе при мобильном торговом объекте в Подмосковье разрешат онлайн
31 июля 2023, 17:55

Фото: Istockphoto / Oleksii Didok

В Подмосковье внедряют новую цифровую услугу – размещение летних веранд при мобильных торговых объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В этом сезоне летнее кафе можно будет разместить возле мобильного объекта, подав заявку через региональный портал госуслуг. Для тех мобильных объектов, которые уже заключили договор и разместили точку, это займёт два дня», – отметил в пресс-службе.
Там добавили, что в Подмосковье ежегодно модернизируют услуги в сфере торговли, чтобы упростить оформление договоров предпринимателям, а покупателям создать комфортные условия. Так, в 10 раз удалось сократить сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов. Сегодня в Подмосковье заключили более 500 таких договоров.
 
Электронные услуги по размещению мобильных торговых объектов и летних кафе Московская область ввела первой в России.
 
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#минсельхозпрод мо
#торговля
#кафе
#услуги
#онлайн
#подмосковье
#московская область
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Крупнейший банк Швейцарии закроет счета российских клиентов
31 июля 2023, 17:17

Фото: iStock/ultramarine5

Крупнейший швейцарский банк UBS отказывается от российских клиентов. Об этом сообщает NZZ am Sonntag.
Уточняется, что закроется до 75% счетов клиентов из России. В организации объясняют это риском сотрудничества с россиянами. 

Сначала эта мера скажется на клиентах с российским паспортом, проживающих в других странах. Затем решение коснётся и остальных клиентов.

Также издание напоминает, что банк прекратил обслуживание новых клиентов из России после включения Крыма в состав государства в 2014 году. При этом, второй по значимости банк Швейцарии Credit Suisse, который впоследствии вошёл в состав UBS, развивался и расширялся как раз за счёт россиян. 

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#банк
#россияне
#клиенты
#закрытие
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