Импорт российских товаров в Турцию снизился до минимального «досанкционного» уровня

Фото: istockphoto/ipopba
Импорт товаров из России в Турцию в июне 2023 года резко сократился — на 43% по отношению к июню 2022 года и на 36% — по отношению к маю. Закупки российских товаров упали до минимального месячного уровня с конца «досанкционного» 2021 года.
В июне нынешнего года Турция заметно снизила импорт не только из России. По отношению к июню 2022 года совокупный импорт страны упал на 17,5%, или на 5,5 миллиарда долларов. Это снижение связано с макроэкономической ситуацией в самой Турции, изменением экономической политики после майских выборов, ослаблением турецкой лиры. На снижение импорта из России также могла повлиять политическая ситуация, так как российско-турецкие отношения разладились из-за позиции Турции по зерновой сделке.
Читайте также:
Минпромторг РФ дополнило список товаров, разрешённых для параллельного импорта
Эрдоган заявил о желании вскоре обсудить с Путиным зерновую сделку
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
Александр Бойцов