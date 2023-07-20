Импорт зерновых из России в Японию вырос более чем в пять раз

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За первые шесть месяцев календарного 2023 года Токио нарастил импорт зерновых из России на 509,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торговой статистики министерства финансов Японии.
Если брать отдельно июнь 2023 года, то в этом месяце Япония увеличила импорт зерновых из России на 445,2% по отношению к июню прошлого года. Импорт овощей сократился на 78,1%, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2%. Фрукты в июне из России в Японию не поставлялись.
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Александр Бойцов