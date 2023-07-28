Индекс Мосбиржи достиг 3000 пунктов

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Электронная денежная единица начнет полноценно действовать в 2025 году. Для совершения денежных операций будет создана специальная платформа. По прогнозам экспертов, расплачиваться цифровым рублем, будет возможно не менее чем через год, так как систему нужно протестировать, чтобы исключить сбои.
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