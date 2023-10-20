Индии предрекли стать «новым Китаем» для России

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Индия может стать для России «новым Китаем», для этого имеется необходимый потенциал. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Индийского делового совета Акашдип Сингх.
В ходе экспортного форума «Сделано в России» эксперт подчеркнул, что уже достаточно давно заходит речь о том, чтобы сделать Индию «новым Китаем» России, что позволит перемещать производства стран.
Сингх отметил, что остаётся главный вопрос – сроки реализации. Это может произойти через пять или десять лет, но не вызывает сомнения тот факт, что это обязательно случится.
Эксперт добавил, что Индия постепенно становится мировым хабом производства, поэтому страны, которые по ряду причин не готовы сотрудничать с Китаем, обращаются именно к Индии.
Также, по словам специалиста, население Индии составляет полтора миллиарда человек, что крайне выгодно для торговли России.
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Сингх отметил, что остаётся главный вопрос – сроки реализации. Это может произойти через пять или десять лет, но не вызывает сомнения тот факт, что это обязательно случится.
Также, по словам специалиста, население Индии составляет полтора миллиарда человек, что крайне выгодно для торговли России.
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Анастасия Чинкова