Индия и США запустили экономический коридор

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о запуске экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа. Анонсирован старт в ходе саммита G20 в Нью-Дели.
Возглавляют экономический коридор Индия и США.
Данная инициатива станет первой, направленной на сотрудничество в сфере инфраструктуры и связи, в которой будут задействованы Индия, США, Франция, Италия, Германия, ЕС, Саудовская Аравия и ОАЭ.
В связи с созданием такой инициативы, представители государств «Большой двадцатки» предложили свои пути развития сотрудничества.
Так президент США Джо Байден заявил о финансировании строительства новой железной дороги из Анголы в сторону Индийского океана.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой позволит наладить сотрудничество в сфере туризма. По её словам, жители сходящих в коридор государств смогут на 40% быстрее путешествовать в другие страны.
А наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду на реализацию этого проекта в полной мере.
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Данная инициатива станет первой, направленной на сотрудничество в сфере инфраструктуры и связи, в которой будут задействованы Индия, США, Франция, Италия, Германия, ЕС, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Так президент США Джо Байден заявил о финансировании строительства новой железной дороги из Анголы в сторону Индийского океана.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой позволит наладить сотрудничество в сфере туризма. По её словам, жители сходящих в коридор государств смогут на 40% быстрее путешествовать в другие страны.
А наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду на реализацию этого проекта в полной мере.
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Анастасия Чинкова