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Индия и США запустили экономический коридор

Премьер-министр Индии Моди анонсировал запуск экономического коридора
09 сентября 2023, 20:57
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о запуске экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа. Анонсирован старт в ходе саммита G20 в Нью-Дели.
Возглавляют экономический коридор Индия и США.

Данная инициатива станет первой, направленной на сотрудничество в сфере инфраструктуры и связи, в которой будут задействованы Индия, США, Франция, Италия, Германия, ЕС, Саудовская Аравия и ОАЭ.


В связи с созданием такой инициативы, представители государств «Большой двадцатки» предложили свои пути развития сотрудничества.

Так президент США Джо Байден заявил о финансировании строительства новой железной дороги из Анголы в сторону Индийского океана.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой позволит наладить сотрудничество в сфере туризма. По её словам, жители сходящих в коридор государств смогут на 40% быстрее путешествовать в другие страны.

А наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду на реализацию этого проекта в полной мере.

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#g20
#экономика
#индия
#сша
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Путин утвердил порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям
09 сентября 2023, 20:34

Фото: istockphoto/Igor Kutyaev

Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о взаиморасчетах как с резидентами, так и с иностранными  кредиторами. Указ касается  ценных бумаг, которые учитываются зарубежными депозитариями — организациями, которые специализируются на хранении ценных бумаг и учете прав на них. Согласно указу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Личное присутствие представителя депозитария не является обязательным.

В документе также оговариваются подробности механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям ценных бумаг. Стоит отметить, что еще в 2022 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что у страны не осталось других возможностей выплаты средств по евробондам, кроме платежей в национальной валюте.

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Business Insider: В Германии разочарованы возвращением России в мировую торговлю
Немецкий ученый Стамер пожаловался на рост российской торговли
09 сентября 2023, 08:52

Фото: istockphoto/CreativeNature_nl

В Германии недовольны «возрождением» российской экономики и торговли. В отчете Кильского института мировой экономики немецкий ученый, глава Kiel Trade Indicator Винсент Стамер пожаловался, что, несмотря на «удушающие» санкции, Россия возвращается на мировой рынок.
В исследовании на основе анализа данных о грузообороте крупнейших российских портов (Санкт-Петербург, Владивосток, Новороссийск) делается вывод о том, что торговая активность России в августе усилилась, несмотря на непрекращающееся санкционное давление. Движение товаров в указанных портах приблизилось к максимуму с начала специальной военной операции на Украине.

Стамер выразил искреннее недоумение и разочарование тем, что Россия уверенно возвращается в мировую торговлю, несмотря на западные санкции и слабый курс рубля. Политика сдерживания и ослабления российского государства наносит ущерб всей мировой экономике. Россия, несомненно, выстояла и окрепла, с огорчением констатирует немецкий ученый.

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#петербург
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Трейдер Блинов допустил снижение доллара до 60 рублей в 2024 году
08 сентября 2023, 20:41

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Старший трейдер отдела фондового рынка Роман Блинов высказал мнение о том, что доллар может опуститься до 60 рублей уже к началу 2024 года.
Он пояснил, что отечественная экономика справляется с антироссийскими санкциями, что может укрепить национальную валюту. Также эксперт отметил, что о будущем укреплении рубля свидетельствуют и экономические показатели.

«У рубля есть твёрдая основа для того, чтобы заметно укрепиться до конца текущего года. И мы увидим доллар по 80 рублей. Совсем не исключено, что уже в первом полугодии 2024 года валюта США опустится до 60 рублей. Но для этого надо, чтобы все те люди в нашей стране, которые отвечают за этот вопрос, всё-таки поняли наконец, за какую команду они играют», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блинов.

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Мишустин рассказал о росте российской экономики
08 сентября 2023, 16:41

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте ВВП. Экономический рост в России закрепляется, о чем говорит показатель валового внутреннего продукта. Показатель вырос на 2% за 7 месяцев 2023 года.
Об этом он рассказал на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

По мнению политика, бизнес приспосабливается к новым условиям, но всегда есть риски и нужно их учитывать. Также Председатель Правительства РФ заявил, что благодаря предпринятым совместно с Центральным банком мерам, удалось сохранить рабочие места и защитить бизнес. Мишустин добавил, что Показатель ВВП вырос за счет пищевой отрасли, оборонной промышленности и машиностроению.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, в конце сентября проект трехлетнего бюджета будет направлен в Госдуму.

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#мишустин
#рф
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Минпромторг: Активы Volvo в России передали местному инвестору
08 сентября 2023, 15:45

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Шведский производитель грузовых и коммерческих автомобилей Volvo Group передал свои активы в России местному инвестору. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.
«Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна», — говорится в сообщении министерства.

При этом добавляется, что ведется активная работа по скорейшему перезапуску этой площадки. При этом имя нового собственника не уточняются.

Ранее в министерстве сообщили, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет.  В министерстве уточнили, что самолет был произведен в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была проведена проверка всех систем самолета, его управляемость и устойчивость в воздухе. В самолете было замещено около 40 систем и агрегатов.

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#производство
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#площадки
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Основной пакет акций пермского «Метафракс Кемикалс» передадут России
Пермский «Метафракс Кемикалс» передадут в собственность России
08 сентября 2023, 15:20

Фото: iStock/Zolnierek

Судья краевого арбитража Татьяна Морозова сообщила, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства основного пакета акций приватизированного в 90-е годы пермского предприятия «Метафракс Кемикалс», который занимается производством метанола, передает РИА Новости.
По информации корреспондента РИА Новости, основу позиции Генпрокуратуры составлял тот факт, что метанол — это яд, по этой причине тридцать лет назад приватизация государственных предприятий, которые производят опасные вещества, ограничивалась. Отмечается, что сумма дивидендов за последние три года составляет порядка шести миллиардов рублей, большая часть денежных средств была выплачена иностранному собственнику.

Напомним, ранее Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах. 

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#мишустин
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Озвучена приоритетная задача ЦБ
Аналитик Чернов: «Борьбу с инфляцией считает приоритетной задачей»
08 сентября 2023, 14:36

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Аналитик Владимир Чернов заявил, что сейчас для Ценктробанка приоритетной задачей является борьба с инфляцией.
«Борьбу с инфляцией, снижение инфляционных ожиданий и стабилизацию курса национальной валюты ЦБ России считает приоритетной задачей. Так как курс рубля вновь приближается к отметке в 100 за доллар, то инфляционное давление на экономику снова усиливается, так как все импортные товары и услуги в рублёвом эквиваленте автоматически становятся дороже», — пояснил в беседе с RT Чернов.

Он также допустил, что на предстоящем плановом заседании ЦБ, которое состоится на следующей неделе, ключевая ставка может быть повышена.

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#ключевая ставка
#курс рубля
#цб
#инфляция
#экономика
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Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам
Мишустин: российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам
08 сентября 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах. Об этом Мишустин сообщил на совещании о проекте федерального бюджета.
Мишустин подчеркнул, что деловая активность страны идет по пути динамичного восстановления. Промышленное производство, в том числе, обрабатывающая промышленность внесли особый вклад в экономический рост государства.

По словам премьер-министра, в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Он также отметил, что хорошие показатели у металлургии, пищевой промышленности, производство одежды и других.

Ранее Мишустин заявил, что несмотря на трудности из-за рестрикций Запада, российские компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям.

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#мишустин
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Nikkei: Крупнейший банк Европы прекратит сотрудничество с Россией
Nikkei: Европейский банк HSBC прекратит сотрудничество с Россией
08 сентября 2023, 10:54

Фото: istock / alexialex

Одна из крупнейших финансовых групп в Европе HSBC приостановит операции с Россией и Белоруссией. С 27 октября 2023 года компания прекращает переводы для корпоративных клиентов РФ и Беларуси. HSBC отправила клиентам во все подразделения соответствующие письма.
Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на дочернюю компанию представителя HSBC.

К решению о прекращении сотрудничества компанию подтолкнули «усложнившиеся нормативные ситуации» и желание снизить операционное воздействие на Россию и Белоруссию. Ранее банк проводил финансовые операции с партнерами в РФ, несмотря на санкции ЕС.

«Хотя HSBC предпринял множество шагов для соблюдения нормативных требований регуляторов, на практике это становится все сложнее из-за действующих глобальных ограничений», — сообщил представитель HSBC Банка.
Представитель HSBC Банка также рассказал журналистам, что компания все еще работает над продажей российских активов местному Экспобанку и планирует завершить сделку до конца 2023 года, но на данный момент ждет одобрения местных регулирующих органов.

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