Индия начала экспорт джина в Россию

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Индия начала экспортировать джин в Россию. При этом страна продолжает импортировать водку из РФ, спрос на которую в первом полугодии вырос в 3,6 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство торговли и промышленности Индии.
«В России представлен, действительно, джин (из Индии - ред). ... Radico Khaitan - это один из крупнейших индийских производителей алкоголя, который поставляет свою продукцию в Россию, она есть в крупном ритейле. Есть еще и более мелкие производители», — цитирует агентство слова руководителя информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
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