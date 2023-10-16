Индия недовольна из-за оплаты российской нефти в юанях

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Правительство Индии недовольно разрешением, полученным контролируемыми государством компаниями об использовании китайской валюты для оплаты российской нефти. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников Минфина страны.
Согласно сообщению, это стало причиной задержек в оплате уже семи партий топлива. При этом пока не понятно запретило ли правительство Индии расчеты в юанях.
Уточняется, что пока поставки не сорваны из-за задержки оплаты, при этом государственные индийские нефтеперерабатывающие компании пытаются найти альтернативные пути решения вопроса. Предлагалось оплачивать поставки российской нефти эмиратскими дирхамами, однако Россия настояла на оплату в юанях.
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«Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для расчетов по своей торговле, правительство не остановит это, но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю», — сказали в Минфине Индии.
Уточняется, что пока поставки не сорваны из-за задержки оплаты, при этом государственные индийские нефтеперерабатывающие компании пытаются найти альтернативные пути решения вопроса. Предлагалось оплачивать поставки российской нефти эмиратскими дирхамами, однако Россия настояла на оплату в юанях.
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Элина Позднякова