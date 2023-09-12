Индия не платит за российскую нефть рупиями, заявил посол

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Посол в Москве Паван Капур заявил, что Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте, передает РИА Новости.
В конце августа этого года экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые были получены РФ от экспорта в Индию.
Посол Капур опроверг это заявление и отметил, что такого не случалось ни разу за последние полтора года.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.
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Посол Капур опроверг это заявление и отметил, что такого не случалось ни разу за последние полтора года.
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Екатерина Коршунова