Индия предложит России области для инвестирования застрявших рупий

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Индия предложит России области, в которые компании смогут инвестировать большое количество рупий, которые застряли в банках России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Ранее финансист Задорнов заявил, что ослабление рубля связано с переизбытком индийской рупии. Однако экономист Беляев опроверг эту информацию, заявив, что на ослабление рубля влияет внутренняя ситуация в российской экономике.
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Анастасия Чинкова