Индустриальный парк «Южные врата» полностью заполнен

Фото: пресс-служба министерства инвестиций
Собственник Instone Development завершит строительство и передаст недвижимость в начале 2024 года.
«По итогам передачи компании «Комус» логистического объекта «Южные врата» станет 35 индустриальным парком Московской области, который будет заполнен на 100%. Всего в Московской области на сегодняшний день работают 69 индустриальных парков, общий уровень заполняемости этих площадок составляет 84% »,- отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме этого, сейчас также реализуется
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