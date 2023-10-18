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Индустриальный парк «Южные врата» полностью заполнен

18 октября 2023, 10:27
Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

В индустриальном парке городского округа Домодедово компания «Комус» арендовала 30 000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.

«По итогам передачи компании «Комус» логистического объекта «Южные врата» станет 35 индустриальным парком Московской области, который будет заполнен на 100%. Всего в Московской области на сегодняшний день работают 69 индустриальных парков, общий уровень заполняемости этих площадок составляет 84% »,- отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Собственник Instone Development завершит строительство и передаст недвижимость в начале 2024 года.


Стоит отметить, что теперь площадь индустриального парка «Южные Врата» составляет 650 000 кв.м.

Кроме этого, сейчас также реализуется


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СМИ: банки в России подготовились к повышению ключевой ставки в октябре
РБК: российские банки готовятся к повышению ключевой ставки в октябре
18 октября 2023, 10:30

Фото: iStock/IUshakovsky

Российские банки ожидают повышение ключевой ставки в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на экспертов и статистику Центробанка.
По данным управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, рост долга сектора перед регулятором является причиной серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Сообщается, что в этом месяце банки заняли у Центрального банка более 7 триллионов рублей, что привело к структурному дефициту ликвидности.

Напомним, в сентябре Центральный Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что ключевой ставки 13% достаточно «для убийства промышленности» в РФ.

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#центральный банк россии
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ЦБ приостановил выпуск банкноты в 1000 рублей после критики РПЦ
18 октября 2023, 08:46

Фото: istock / РИА Новости / Виталий Белоусов

Центробанк принял решение приостановить выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1 тысячу рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», - заявили в Центробанке.
Напомним, что 16 октября Банк России презентовал новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкноте. Тысячная купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обороте — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля.

Уточняется, что РПЦ заметили, что на ней изображена башня с полумесяцем, а на здании бывшей церкви на той же купюре, в котором сейчас музей, креста нет. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и средствам массовой информации Владимир Легойда сказал, что «следует подходить тщательнее» к выбору изображений для купюр.

Ранее глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что система налогообложения в России может измениться. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#банк россии
#татарстан
#служба
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ЦБ дал рекомендации банкам по борьбе с отмыванием денег в магазинах и ресторанах
18 октября 2023, 08:20

Фото: istock / Fascinadora

В Центробанке обнаружили уязвимости в банковских услугах в системе безналичных платежей, которые позволяют продавцам «отмывать деньги». Информацию сообщает РБК.

«В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестными участниками рынка», — сообщил агентству представитель Центробанка России.
Например, ряд заведения общепита могут просить оплачивать счет безналичной оплатой, которая оформлена на третьи лица. По результатам полученная выручка  может распределяться между разными сторонними компаниями. Данная схема помогает избегать недобросовестным продавцам уплаты налогов. 

В Центробанке разработали перечень рекомендаций для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по усилению контроля за магазинами и ресторанами для проверки их заявленной и фактической прибыли. Отмечается, что эти меры снизят риски в сфере отмывания денег, которые получены незаконным путем.

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#банк
#меры
#банк россии
#счёт
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Строительный 3D-принтер поможет создать здания и сооружения в Клину
17 октября 2023, 22:18

Фото: Мининвест МО

В Клину будут создавать здания, сооружения и малые архитектурные формы с помощью строительного 3D-принтера. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Реализовать новый инвестпроект, основанный на технологиях 3D-моделирования, планирует в следующем году компания «Лабромед». Она более 20 лет занимает ведущие позиции на рынке лабораторной и медицинской мебели 
 
Новое направление, которое осваивает «Лабромед», создание зданий и сооружений при помощи строительного 3D-принтера. Компания планирует закупить у ставропольской компании «Смарт билд» 10 промышленных роботов и обучить специалистов. Всё оборудование и программное обеспечение произведено и разработано в России.
 
Роботизированная установка может производить как строения уникальной архитектуры, так и типовые. Сначала в компьютере выбирается необходимая программа с чертежами. Затем в робот загружают песко-бетонную смесь, а потом начинает работу техника. При этом на стройплощадке будут трудиться всего три специалиста.
 
Инвестиции в проект составят 120 млн рублей. На предприятии создадут около 60 рабочих мест. Помимо внутреннего спроса, произведённая в Клину продукция пойдет на экспорт. 
 
Первую роботизированную установку, одну из самых больших в России, уже установили на промплощадке предприятия. Сейчас принтер печатает двухэтажное здание центра по обучению специалистов для освоения новой профессии. «Смарт билд» обещает, что здание возведут за два месяца.
 
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#мининвест мо
#строительство
#клин
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Силуанов пригрозил зеркальными мерами на использование дохода от активов РФ
17 октября 2023, 21:07

Фото: kremlin.ru

Россия может ответить зеркальными мерами на использование дохода от «замороженных» активов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью для Asharq.
«У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае», - прокомментировал ситуацию Силуанов. 

Напомним, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна намерена создать фонд помощи Украине из замороженных российских активов. По словам Де Кро, размер фонда составит около 1,7 миллиардов евро. Он также отметил, что Бельгия планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от замороженных российских активов.

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#антон силуанов
#минфин
#доходы
#финансы
#экономика
#россия
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Производство мучных кондитерских изделий в Подмосковье увеличили на 36%
17 октября 2023, 20:31

Фото: Istockphoto / Henadzi Pechan

Объёмы производства кондитерских изделий в Подмосковье в августе вырос на 36% по сравнению с прошлогодним показателем. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в августе этого года превысил 12 тыс тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 36%», – уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, которого цитирует пресс-служба.
По словам зампреда, в августе Подмосковье изготовили более 25% объёма тортов и пирожных, произведённого в Центральном федеральном округе и 5,9% от общероссийского объёма.
 
Как отметили в министерстве, самые крупные подмосковные производители подобной продукции – «Рузский хлебозавод», «Дол-Хлеб», «Раменский кондитерский комбинат», «Егорьевский хлебокомбинат», «Первый шоколатье» и другие. 
 
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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#кондитерские изделия
#производство
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,3%
17 октября 2023, 20:03

Фото: Минсоцразвития МО

Уровень безработицы в Московской области сейчас составляет 0,3%. В регионе отмечается тенденция к снижению числа безработных, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«С начала года количество безработных снизилось на 6 тыс. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 0,3%. Это 11 тыс жителей, находящихся в поиске работы», – отметила Болатаева.
По данным Минсоцразвития региона, сегодня на портале «Работа России» соискателям доступны более 75 тыс предложений о работе, а некоторым категориям – бесплатное обучение на новую профессию. 
 
Воспользоваться программой переобучения могут предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, неработающие матери детей дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, а также участники спецоперации и другие.  

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#минсоцразвития мо
#безработица
#работа
#занятость
#подмосковье
#московская область
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В этом году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, заявил Путин
Путин: за текущий год Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан
17 октября 2023, 19:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что за текущий год РФ поставила миллион тонн зерновых в Пакистан. Об этом Путин сообщил на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Глава российского государства добавил, что Россия готова к выполнению своих обязательств.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября. Сегодня российский лидер провел серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии. В ходе встречи с лидером КНР ожидается обсуждение дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 

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#россия
#владимир путин
#президент
#китай
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Солнечногорское мороженое будут поставлять в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ
17 октября 2023, 18:32

Фото: Istockphoto / udra

Компания из Солнечногорска «АйсКро» планируют экспортировать продукцию в Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Она представит свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia в этих странах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Первую партию из 20 тонн мороженого отправят уже до конца этого года в Дубай, Эр-Рияд, Ханой и Шанхай. Всего предприятие будет проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей. В перспективе планируется в три раза увеличить объём поставок продукции за рубеж и довести его до 60 тонн в месяц.

Предприятие производит мороженое с селеном, йодом и пробиотиками. Это отечественные разработки сибирских учёных из Бурятии. Ингредиенты поставляются из подмосковных хозяйств. Всего компания выпускает 67 вкусов мороженого.

Демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia – проект Минсельхоза России и Российского экспортного центра. На этих иностранных площадках российские производители представляют продукции под брендом Made in Russia. Такие павильоны действуют в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Турции, Саудовской Аравии и Египте.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#мороженое
#экспорт
#солнечногорск
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