Иностранные государства выплатили России 24,4 процента от плана по долгам

Фото: iStock/alexialex
РБК: иностранные заемщики выплатили России в 2022 году 24,4 процента от плана по долгам
В 2022 году Россия получила от иностранных стран и юридических субъектов всего 24,4% от запланированных сумм долговых выплат, сообщает РБК со ссылкой на документы, представленные правительством в рамках законопроекта о выполнении бюджета.
Согласно отчету, исходя из плана, заемщики должны были перечислить России 138 миллиардов рублей, но фактически в государственную казну поступило лишь 34 миллиарда.
Отмечается также, что сумма выплат по основному долгу оказалась самой низкой с 2012 года. В тот год по международным кредитам России было перечислено 25,3 миллиарда рублей.
В 2023 году иностранные дебиторы уже перечислили России 23,7 миллиарда рублей, что составляет приблизительно 23% от ожидаемых 101 миллиарда рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин призвал бизнес к вложению денег в России.
Согласно отчету, исходя из плана, заемщики должны были перечислить России 138 миллиардов рублей, но фактически в государственную казну поступило лишь 34 миллиарда.
В 2023 году иностранные дебиторы уже перечислили России 23,7 миллиарда рублей, что составляет приблизительно 23% от ожидаемых 101 миллиарда рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин призвал бизнес к вложению денег в России.
Артем Кузьмин