Иностранцам облегчили вывод активов из России

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Иностранные граждане смогут выводить из РФ дивиденды в пределах инвестиций, которые ранее были вложены в российское производство. Об этом сообщает Минфин РФ.
Также, иностранные граждане, которые вкладывали средства в российскую экономику, в том числе, в создание новых технологий и увеличение объемов производства, смогут воспользоваться аналогичным правом. Отмечается, что такие вложения также должны быть начаты с 1 апреля 2023 года.
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Анастасия Крестьянова