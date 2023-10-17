Иностранцы смогут открывать российские счета в 25 странах мира

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Российское правительство утвердило список из 25 стран, в которых иностранные граждане смогут открывать счета в кредитных организациях РФ, сообщает «РБК», со ссылкой на официальный документ, который оказался в распоряжении издания.
В список вошли: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
Отмечается, что, помимо открытия счета, власти вышеперечисленных стран также смогут проводить идентификацию клиентов для осуществления дальнейших операций на российском финансовом рынке.
Ранее стало известно, что проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Отмечается, что, помимо открытия счета, власти вышеперечисленных стран также смогут проводить идентификацию клиентов для осуществления дальнейших операций на российском финансовом рынке.
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Евгения Парфентьева