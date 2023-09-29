«Интер РАО» может прекратить поставки электроэнергии в Китай

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«Интер РАО» может приостановить экспорт электроэнергии в страны, которые официально не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС): Китай, Азербайджан, Монголию и Южную Осетию. Это произойдет в том случае, если указанные государства не повысят закупочную цену на величину экспортной пошлины.
Панина объяснила, что повышение цены — вынужденная мера, вызванная тем, что правительство РФ с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года ввело экспортные пошлины в размере 4-7% на широкий ассортимент товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС при курсе рубля от 85 до 90 за доллар. В этих случаях рентабельность коммерческой деятельности «Интер РАО» становится ниже уровня экспортной пошлины на электричество, а компания не может работать себе в убыток, заключила Панина.
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