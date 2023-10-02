«Интер РАО» приступило к частичному ограничению поставок электроэнергии в Китай

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«С Китаем переговоры еще не завершены, мы приступили к частичным ограничениям поставок», — заявили в компании.«Интер РАО» является единственным в России оператором экспорта и импорта электроэнергии. Ранее в компании заявили, что могут остановить поставки электричества КНР, если Пекин не увеличит цену покупки ресурсов на величину экспортной пошлины, которую ввели с 1 октября. Кроме того, энергокомпания также уведомила Монголию и Азербайджан о повышении цены на 7%.
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