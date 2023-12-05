Инвестбанкир Коган предсказал максимальный рост золота и серебра

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на будущий год, а также плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом говорится в документе на сайте регионального правительства. Ранее законопроект одобрила Мособлдума.