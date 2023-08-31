Инвестиции в аграрную отрасль Серебряных Прудов превысили 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в Серебряных Прудах составил 1,1 млрд рублей. Об этом глава городского округа Олег Павлихин сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. На встрече обсудили развитие сельского хозяйства, модернизацию системы ЖКХ, благоустройство и капремонт социальных объектов.
«У нас Серебряные Пруды – самый южный муниципалитет. Вы там родились, управляете, вас все знают. Всегда приятно приезжать в ваш городской округ, где развито сельское хозяйство и очень добрые люди. Расскажите о переменах, которые происходят, какие проблемы беспокоят жителей, как мы вместе можем их решить», – попросил Воробьёв.Как сказал Павлихин, муниципалитет входит в число территорий, где запущена программа «Подмосковные 10 гектаров». Предпринимателям предоставлено 17 участков общей площадью 600 га, большинство уже введено в оборот.
«В Серебряных Прудах – 10 сельхозпредприятий, 30 фермеров, 3 тыс личных подсобных хозяйств, и все работают. В позапрошлом году собрали 60 тыс тонн валовки, в прошлом году – 115 тыс тонн. Это был рекорд, рост почти в два раза. Сегодня из 36 тыс га убрали 17 тыс, уже намолотили 74 тыс тонн. Селяне используют современные технологии, минеральные удобрения. Это даёт эффект», – сказал Павлихин.Он напомнил Воробьёву о визите губернатор на предприятие по выращиванию голубики. Оно развивается. В этом году там начали выращивать жимолость. Кроме того, по словам главы, в рабочем посёлке когда-то было большое предприятие «Рыбхоз». В прошлом году туда пришёл инвестор.
«В этом году уже появилось 8 га «зеркала». Там выращивают русско-ленского осетра. Есть задумка получить полный цикл выращивания осетровых пород рыб. Большая надежда на «Рузком». По вашей программе инвестор получил землю. Благодаря поддержке правительства Подмосковья мы провели работу по электрификации. Сейчас начинаем вести туда линию. Инвестор заканчивает проект», – рассказал Павлихин.Открытие завода по выпуску готовых блюд «Рузком» запланировано на IV квартал будущего года. Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Предприятие создаст 700 рабочих мест.
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Лора Луганская