Инвестиции в основной капитал Подмосковья за полгода составили более полутриллиона рублей

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о сумме инвестиций в основной капитал Подмосковья за полгода.
На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Сумма привлечённых инвестиций в Подмосковье на протяжении трёх лет превышает отметку в 1 триллион рублей.
С начала текущего года инвестиции в основной капитал региона составили 556,3 миллиарда рублей, что на 3,1% больше значения прошлого года.
В Подмосковье на стадии реализации находится 1150 инвестиционных проектов.
В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.
Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей.
Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах.
Сумма привлечённых инвестиций в Подмосковье на протяжении трёх лет превышает отметку в 1 триллион рублей.
В Подмосковье на стадии реализации находится 1150 инвестиционных проектов.
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства. Предоставляем финансовые меры поддержки, землю и недвижимость в аренду за 1 рубль. Стремимся к тому, чтобы максимально снизить административные барьеры, переводим все услуги в цифру, делаем их удобными, понятными и прозрачными», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Читайте также:
В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.
Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей.
Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах.
Алиса Сергиенко