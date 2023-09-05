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Инвестиции в основной капитал Подмосковья за полгода составили более полутриллиона рублей

05 сентября 2023, 10:13
Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о сумме инвестиций в основной капитал Подмосковья за полгода.
На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сумма привлечённых инвестиций в Подмосковье на протяжении трёх лет превышает отметку в 1 триллион рублей.


С начала текущего года инвестиции в основной капитал региона составили 556,3 миллиарда рублей, что на 3,1% больше значения прошлого года.

В Подмосковье на стадии реализации находится 1150 инвестиционных проектов.
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства. Предоставляем финансовые меры поддержки, землю и недвижимость в аренду за 1 рубль. Стремимся к тому, чтобы максимально снизить административные барьеры, переводим все услуги в цифру, делаем их удобными, понятными и прозрачными», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.

Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей.

Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах.
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В Подмосковье активно реализуются проекты в сфере испортозамещения
05 сентября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Московской области осуществляется комплексная программа поддержки промышленности и малого и среднего бизнеса.
На территории Подмосковья на сегодняшний день реализовано 29 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения с общей суммой инвестиций 29,7 миллиардов рублей.

Реализация этих проектов позволила создать в регионе свыше 2,5 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, в Московской области функционируют 67 индустриальных парков и 5 особых экономических зон, в которых работают компании в сфере медицины, био- и ИТ-технологий, электроники и другие.

Инвесторы размещают свои бизнес-объекты на территории ОЭЗ благодаря льготных условиям, удобству строительства и доступности коммуникаций на этих территориях.

Все доступные услуги и сервисы поддержи субъектам МСП размещены на Инвестиционном портале Московской области. 

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В Московской области работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес.
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РБК: Столичные рестораторы жалуются на кадровый дефицит
Рестораторы Москвы жалуются на нехватку поваров и барменов
05 сентября 2023, 08:31

Фото: istockphoto/Kiwis

Дефицит квалифицированных кадров и отток из России мигрантов, вызванный ослаблением курса рубля, привели к нехватке персонала на столичном ресторанном рынке. Об этом сообщили сразу несколько участников отрасли.
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов в беседе с «РБК» заявил, что сейчас нехватка сотрудников по Москве составляет 20-30%. Он отметил, что ранее такого кадрового вакуума в ресторанном бизнесе никогда не наблюдалось. Чтобы решить острую проблему нехватки кадров и закрыть все вакансии, некоторые владельцы ресторанов пошли на то, чтобы существенно увеличить зарплаты  сотрудникам.

Среди причин такого дефицита поваров и барменов называют высокий курс доллара, что важно для трудовых мигрантов, которые до 40% зарплаты отправляют на родину. Повлияло на это и начало спецоперации. Кто-то испугался и сбежал, кого-то мобилизовали, кто-то, особенно уроженцы новых регионов России, ушел добровольцем. Повлияло на ситуацию с кадрами и осеннее открытие новых ресторанов, которые готовы платить абсолютно любые деньги, чтобы набрать сотрудников и открыться.

Такая ситуация непременно скажется и уже сказывается на клиентах, считают рестораторы. Значительно увеличится время ожидания горячих блюд. Согласны с ними и независимые эксперты, которые считают, что кадровый дефицит в отрасли негативно повлияет на качество обслуживания, время ожидания и в целом на репутацию предприятий общественного питания.

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Киеву надо полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта
РИАН: Киеву надо полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта
05 сентября 2023, 05:11

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, Украине нужно пол года поставлять уголь на мировые рынки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни.
Уточняется, что за прошедшие месяцы 2023 года Украина на 14% сократила экспорт угля (до $125,5 млн против $146,5 млн). В среднем Киев экспортирует уголь примерно на $18 млн ежемесячно.

Так, чтобы заработать $100 млн Украина должна поставлять уголь на международные рынки 5 месяцев и 17 дней. Именно такая сумма требуется для финансирования одного дня вооруженного конфликта.

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Путин: Российский ТЭК успешно справляется с давлением бесконечных санкций

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Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей

#украина
#киев
#конфликт
#экспорт
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Путин: российский ТЭК успешно справляется с давлением бесконечных санкций
04 сентября 2023, 21:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на враждебные действия ряда государств. Об этом Путин сообщил на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».
По словам Путина, российский ТЭК  успешно решает стоящие перед ним задачи. 

Напомним, ранее в рамках переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией. Отмечается, что активность использования доллара и евро между странами снижается.

В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

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#сотрудничество
#аэс
#путин
#топливо
#россия
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Путин поручил до 1 июля утвердить нацпроект по формированию экономики данных
04 сентября 2023, 19:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также передачу данных и развитие систем связи нового поколения.

Сообщается, что в проекте также важно предусмотреть совершенствование российских стандартов и протоколов работы с данными. Ответственным за доклад по проекту назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды.

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#михаил мишустин
#министр
#меры
#развитие
#путин
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Путин поручил Правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин
04 сентября 2023, 19:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин также дал поручение при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство.

Напомним, эксперты автомобильного маркетплейса FRESH сообщают, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.

42% россиян, которые приняли участие в опросе, стали предпочитать брать машину в аренду.

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#отключение
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#путин
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Московская область вышла на первое место в России по экспорту напитков
04 сентября 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / monticelllo

Подмосковные производители за семь месяцев 2023 года экспортировали около 152 тыс тонн напитков. Это позволило региону стать лидером в России по объёмам экспорта этого вида продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Московская область экспортировала напитков на114,1 млн долларов. Больше всего подмосковных напитков поставлялось в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан. При этом с начала года на 255% увеличился экспорт в Узбекистан, на 191% возросли поставки в Молдавию, на 160% – в Индию», – уточнили в ведомстве. 
 Там добавили, что регион поставляет за границу как алкогольные, так и безалкогольные напитки – минеральные воды, безалкогольное пиво, фруктовые соки. 
 
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#подмосковье
#московская область
#напитки
#экспорт
#минсельхозпрод мо
#экономика
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Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют лишиться «шашлычка под коньячок»
04 сентября 2023, 17:24

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал модернизировать работу свиноводческих комплексов в стране для того, чтобы снять угрозу дефицита свинины. Об этом Лукашенко сообщил во время совещания, видео с которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко заявил о необходимости «снести и глубоко зарыть» комплексы, неподходящие для выращивания свиней. Глава государства подчеркнул, что в противном случае даже килограмм свинины найти в стране будет трудно, и приготовить на природе «шашлычок под коньячок» не удастся.

По словам Лукашенко, порядка 70% свиноводческих комплексов в Белоруссии были построены более двадцати лет назад.

Напомним, подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Казахстан при поддержке региона продукцию на 4,5 млрд рублей. Такие данные привели в подмосковном Мининвесте.

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#лукашенко
#белоруссия
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Путин: тенденция к использованию национальных валют между Россией и Турцией есть
04 сентября 2023, 16:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией.
Отмечается, что активность использования доллара и евро между странами снижается.

Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Путин также заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. 

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Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи
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