Инвестор из Киргизии в будущем году запустит в Электрогорске производство макарон

Фото: Мининвест МО
Холдинг из Киргизии «Акун» в 2024 году запустит в Подмосковье завод по производству макаронных изделий. Современный производственно-складской комплекс построят в Электрогорске при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Сейчас компания проектирует будущее предприятие. Приступить к строительству комплекса планирует в начале будущего года, а в IV квартале его запустят в работу. Объём инвестиций в проект превысит 500 млн рублей. Реализация инвестпроекта позволит создать не менее 80 рабочих мест.
В производственном комплексе установят линии по производству яичной лапши, спагетти и букатини. Завод оснастят современным оборудованием, позволяющим контролировать все этапы производства. Проверять сырье и готовую продукцию будут в собственной лаборатории.
На предприятии в Электрогорске макароны будут производить по рецептам, разработанным технологами основного предприятия в Бишкеке. В производстве планируют использовать только хлебопекарную пшеницу высшего и первого сортов. Использование химических добавок, усилителей вкуса и красителей не предусмотрено.
Компания «Акун» поставляет свою продукцию в Россию с 2016 года.
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В производственном комплексе установят линии по производству яичной лапши, спагетти и букатини. Завод оснастят современным оборудованием, позволяющим контролировать все этапы производства. Проверять сырье и готовую продукцию будут в собственной лаборатории.
Компания «Акун» поставляет свою продукцию в Россию с 2016 года.
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Лора Луганская