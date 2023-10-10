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Инвестор из Киргизии в будущем году запустит в Электрогорске производство макарон

10 октября 2023, 21:46
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Холдинг из Киргизии «Акун» в 2024 году запустит в Подмосковье завод по производству макаронных изделий. Современный производственно-складской комплекс построят в Электрогорске при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Сейчас компания проектирует будущее предприятие. Приступить к строительству комплекса планирует в начале будущего года, а в IV квартале его запустят в работу. Объём инвестиций в проект превысит 500 млн рублей. Реализация инвестпроекта позволит создать не менее 80 рабочих мест.

В производственном комплексе установят линии по производству яичной лапши, спагетти и букатини. Завод оснастят современным оборудованием, позволяющим контролировать все этапы производства. Проверять сырье и готовую продукцию будут в собственной лаборатории.


На предприятии в Электрогорске макароны будут производить по рецептам, разработанным технологами основного предприятия в Бишкеке. В производстве планируют использовать только хлебопекарную пшеницу высшего и первого сортов. Использование химических добавок, усилителей вкуса и красителей не предусмотрено.

Компания «Акун» поставляет свою продукцию в Россию с 2016 года.

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#мининвест мо
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#подмосковье
#московская область
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Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
Казначейство: госдолг США вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц
10 октября 2023, 20:44

Фото: iStock/Lazy_Bear

Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 триллиона долларов. Об этом говорится в данных казначейства США.
Сообщается, что на данный момент размер государственного долга США составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов. 

Напомним, в сентябре американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. На сайте ведомства по состоянию на 18 сентября значилась сумма 33,04 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.

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#сша
#дом
#заявление
#минфин
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В Дмитровском округе построят завод лакокрасочной продукции за 1 млрд рублей
10 октября 2023, 16:16

Фото: Минжилполитики МО

В Подмосковье появится завод лакокрасочной продукции, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области. Компания «Инова» инвестирует в проект на территории Дмитровского городского округа 1 млрд рублей.
«Объект поступил на сопровождение Центра содействия строительству. Площадь производства составит 6 тыс кв метров. На нём будут изготавливать порошковую краску отечественного бренда ICONIC. Она применяется в автомобилестроении, энергетике, нефтегазовой и других отраслях», – говорится в сообщении. 
Завершить строительство запланировано на конец года. Современное оборудование позволит выпускать около 10 тыс тонн продукции в год. На производстве создадут 70 рабочих мест.

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#минжилполитики мо
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#дмитров
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Аналитик Чернов: Дефицита газа в Европе ожидать не стоит
10 октября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/Chepko

Аналитик Владимир Чернов заявил, что подземные хранилища газа в Европе в этом году заполнены на рекордную величину, так что дефицита его не предвидеться.
«Дефицита газа ожидать не стоит, особенно с учётом замедления европейской промышленности. Объёмы производства Германии, считавшейся «локомотивом» европейской промышленности, падают четыре месяца подряд, с мая 2023 года. Начало отопительного сезона на рынке уже отыграли, и теперь цена газа просто сместится в диапазон торгов немного выше, в районе $450-550 за тыс. кубометров», — прокомментировал в беседе с RT Чернов.

А превышение биржевой стоимости газа $500 за 1 тыс. куб. м, по его словам, может быть связана в том числе с началом отопительного сезона, и соответственно, увеличением объёмов потребления.

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#запад
#газ
#экономика
#европа
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ЦБ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
10 октября 2023, 12:07

Фото: istock / Svetlana Sarapultseva

Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей Центральный банк продемонстрирует 16 октября в 12:00. Купюры будут посвящены российским регионам, а именно Приволжскому и Уральскому федеральным округам. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Мероприятие пройдет в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д. 4). Трансляция будет доступна на официальных страницах Банка России в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube, а также на сайте МИА «Россия сегодня»,  — указано в сообщении ЦБ.
Ранее заместитель председателя Центрального банка Сергей Белов рассказал, что на купюрах будут изображены основные символы, выбранные экспертными группами. Он также сказал, что цветовая гамма новых банкнот сохранится. Также новые банкноты будут иметь больше защитных элементов в сравнении с ранее обновленными 100-рублевымикупюрами.

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#цб
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Минфин считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета
10 октября 2023, 11:19

Фото: Galeanu Mihai / istockphoto

Министерство финансов России смотрит на приватизацию как на возможный источник пополнения бюджета.
Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.
 
По его словам, в 2024 году еще будет рассматриваться реализация отдельных активов государства под контролем правительства. 
 
Также, на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр финансов РФ отметил, что ведомство собрало список компаний, которые дополнительно можно добавить в перечень для приватизации.

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#запад
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«Опередит Запад»: Экономике России предрекли рост выше уровня США и ЕС
NYT: Россия может опередить США и ЕС по темпу роста ВВП, невзирая на санкции
10 октября 2023, 09:32

Фото: istock / Max Zolotukhin

Экономика РФ даже через полтора года после введение западных санкций оказалась устойчивой и по темпам роста ВВП может обогнать Евросоюз и Соединенные Штаты. Об этом рассказал экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для издания The New York Times.

По словам автора материала, России пришлось адаптироваться «к драматическим изменениям с поразительной скоростью» после начала проведения специальной военной операции на Украине. 

«Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций», — заявила эксперт.
Коэн обратила внимание на то, что Россия нашла других покупателей на нефть и начала быстрыми темпами вкладывать финансы в экономику. Так, РФ смогла закрыть свои военные потребности и обеспечила трудоустройством многих жителей России, увеличив размер еженедельных выплат.

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#экономика
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#финансы
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#евросоюз
#рф
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Названы три условия укрепления рубля
Экономист Кузнецов назвал три условия укрепления рубля
10 октября 2023, 06:09

Фото: IStock/SSV-Photo

Для укрепления рубля необходимы определенные условия, поделился своим мнением доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, доктор экономических наук Николай Кузнецов в беседе с «Лентой.ру». Он выделил несколько ключевых моментов.
Первым фактором, который может влиять на укрепление рубля, является профицит валютного баланса. Это означает, что в страну должно поступать больше валюты, чем выплачивается. Это может быть достигнуто благодаря росту цен на экспортируемые российские товары и увеличению объемов экспорта.

Вторым важным условием является сокращение вывода валюты за границу. Согласно данным Центрального Банка, объем вкладов граждан в зарубежных банках уже составил более 7 триллионов рублей, и этот показатель продолжает расти. Необходимо также уменьшить объемы вывода валюты предприятиями и бизнесом.

Третьим важным фактором, по мнению эксперта, являются позитивные изменения в геополитической обстановке. Урегулирование конфликтов и снижение напряженности в мировой политике могут привести к укреплению рубля и снижению курса доллара относительно других валют.

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#курс
#нефть
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Бумаги Fix Price подорожали на фоне новости о переезде в Казахстан
10 октября 2023, 02:32

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На Московской бирже расписки компании Fix Price выросли более чем на 6% в связи с информацией о перерегистрации компании с Кипра в Казахстан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 18:01 по московскому времени, стоимость бумаг Fix Price выросла на 6,47% и составила 380 рублей. Отмечается, что к 18:20 рост расписок замедлился до 3,89% и удерживался на уровне 370,8 рубля.

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#казахстан
#россия
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Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров
Вице-премьер Украины: Запад выделит более $71 млн на закупку дров
09 октября 2023, 20:51

Фото: iStock/Andrii Atanov

Вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров для жителей прифронтовых районов. Слова Верещук приводит пресс-служба министерства реинтеграции Украины в телеграм-канале.
По словам Верещук, от расположения населенных пунктов зависит факт того, будут ли населению выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой. Она добавила, что «Украинская железная дорога» вместе с государственным предприятием «Леса Украины» прорабатывают маршруты доставки дров украинцам.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал жителей закупиться генераторами на фоне возможных отключений электроэнергии с наступлением холодов. Он отметил, что важно усиливать автономные системы отопления в такое нестабильное время.

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