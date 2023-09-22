Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара и евро на октябрь

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT предположил, как будут меняться курсы доллара, евро и юаня в октябре.
По словам специалиста, введённые кабмином меры по стабилизации ситуации на валютном рынке не смогут в короткие сроки изменить ситуацию.
В настоящее время курс доллара составляет 96,07 рублей, евро – 102,36, а юань – 13,13 рублей.
При этом, по прогнозам собеседника RT, в следующем месяце за доллар будут просить около 97 рублей, за евро – не более 103 рублей, а за юань – 13,5 рублей. Таким образом, начало октября не должно принести резкие скачки курса.
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В настоящее время курс доллара составляет 96,07 рублей, евро – 102,36, а юань – 13,13 рублей.
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Анастасия Чинкова