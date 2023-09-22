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Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара и евро на октябрь

Инвестор Сидоров: в октябре доллар составит 97 рублей, евро – 103 рубля
22 сентября 2023, 15:16
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT предположил, как будут меняться курсы доллара, евро и юаня в октябре.
По словам специалиста, введённые кабмином меры по стабилизации ситуации на валютном рынке не смогут в короткие сроки изменить ситуацию.

В настоящее время курс доллара составляет 96,07 рублей, евро – 102,36, а юань – 13,13 рублей.


При этом, по прогнозам собеседника RT, в следующем месяце за доллар будут просить около 97 рублей, за евро – не более 103 рублей, а за юань – 13,5 рублей. Таким образом, начало октября не должно принести резкие скачки курса.

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#курс
#доллар
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#экономика
#россия
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ОЭЗ «Кашира» обеспечит работой более 1,5 тыс жителей
22 сентября 2023, 14:59

Фото: администрация г. о. Кашира

В особой экономической зоне в Кашире получат работу более 1,5 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
ОЭЗ успешно развиваются в Подмосковье более 15 лет. Производства, расположенные на этих территориях, привлекают значительные средства российских и зарубежных инвесторов, благодаря которым развивается инфраструктура муниципалитетов и создаются новые рабочие места. 
«В прошлом году в особой экономической зоне «Кашира» начали работать такие крупные предприятия, как «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира», «Кератех», «ГрэйтБилд» и «Л-ПАК». Некоторые компании уже приступили к строительству производств, переговоры с другими потенциальными инвесторами только продолжаются. Осенью начнётся строительство подъездной дороги, которая соединит региональную сеть с предприятиями особой экономической зоны», – говорится в сообщении. 
ОЭЗ «Кашира» была создана постановлением правительства России 7 ноября 2019 года. Она специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, товарах народного потребления, металлургии, машиностроении, логистике, деревообрабатывающей и химической промышленности.
 
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#кашира
#оэз
#экономика
#подмосковье
#московская область
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В Минэнерго дали прогноз относительно динамики цен на топливо
Минэнерго прогнозирует скорое снижение цен на топливо
22 сентября 2023, 12:52

Фото: istockphoto/bizoo_n

В министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.
На заседании в Совете Федерации РФ чиновник сообщил, что специалисты министерства уже  несколько дней наблюдают снижение цен на топливо в разных регионах страны. Аналитики полагают, что эта тенденция сохранится и в ближайшее время уменьшение стоимости бензина и дизеля станет заметнее.

Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.

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#топливо
#рынок
#экспорт
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#страны
#специалисты
#ограничения
#снижение
#рф
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Азаров: Затяжной военный конфликт добьет экономику Украины
22 сентября 2023, 10:58

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Затягивание военного конфликта на украинской территории уничтожит и так слабую экономику Украины. Такое заявление сделал экс-премьер Украины в личном телеграм-канале.

«Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше не способную существовать без западных вложений», — заявил политик.
Бывший премьер-министр добавил, что Национальный банк Украины регулярно увеличивает выпуск денег. Так, в марте 2022 года было напечатано 20 миллиардов гривен, а в июне 105 миллиардов гривен. По мнению Азарова, такой объем печати денег приближает дефолт, усиливает долларизацию экономики и приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы страны.

По мнению политика, уменьшение иностранных вложений плохо повлияет на финансовую систему Украины, которая сейчас искусственно поддерживается вложениями Запада. Он также отметил, что Россия в этой ситуации обладает более полным ресурсом внутри страны и может положиться на собственную базу. 

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#министр
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#заявление
#экономика
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Эксперт Гусев: В России может сильно сократиться производство дизеля
Дмитрий Гусев предупредил о возможном сокращении производства дизеля
22 сентября 2023, 09:17

Фото: IStock/U. J. Alexander

Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введён бессрочно, заявили в Минэнерго. Срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка.
Заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев заявил, что ограничения уже показали свои результаты: бензин упал примерно на 10%. Однако в беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что рынок ждёт дальнейших решений по вопросу.
«Сегодня будет ещё одно совещание [вице-премьера Александа] Новака с представителями нефтяных компаний и, видимо, будет создаваться некая финансовая структура, которая будет стимулировать переработку. Потому что в том виде, в котором сейчас есть пошлина, запрещающая весь объём поставок бензина и дизеля, будет означать риск снижения нефтепереработки или производства дизеля. То есть будет производиться не товарный продукт Евро-5 и Евро-4, а печное топливо или газойль», — сказал Гусев.
По словам собеседника, ограничения экспорта нельзя рассматривать как единственную рабочую меру.
«Я думаю, что в ближайшую неделю мы получим разъяснения, какие будут стимулы для нефтяников и нефтепереработчиков, чтобы не снижать объёмы выработки. Также может быть запрет экспорта не производителями, и есть вероятность того, что увеличат объёмы реализации на бирже. И, наверное, будут каким-то образом корректироваться параметры демпфера», — добавил Гусев.  
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#бензин
#топливо
#рынок
#запрет
#ограничения
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В Минэнерго РФ назвали запрет на экспорт топлива бессрочным
22 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/Jevtic

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин прокомментировал запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на стабилизацию внутреннего рынка. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале.
Сорокин назвал запрет на экспорт топлива бессрочным и добавил, что такая мера очень быстро даст эффект, так как остановит «вымывание». Замминистра подчеркнул, что для недобросовестных участников рынка ограничения «прикрывают» возможность покупки топлива.

В Минэнерго также выразили надежду, что на рынке в результате действия запрета возникнет избыток топлива, который повлияет на его оптовую стоимость.

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#топливо
#экспорт
#запрет
#цены
#покупки
#ограничения
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Крупнейшая в Подмосковье кондитерская фабрика заработает в октябре
21 сентября 2023, 22:24

Фото: Istockphoto / Matveev_Aleksandr

В Подмосковье завершается первый этап строительства крупнейшей в регионе кондитерской фабрики «Машины сладости». Финишировало возведение первого корпуса, получена производственная линия отечественного производства, сообщили в Минсельхозпроде Московской области.
Сейчас идут пуско-наладочные работы. Планируется, что производство мощностью в 300 тонн суфле в месяц стартует в октябре.

Общий инвестиционный бюджет проекта превысит 20 млрд рублей. В проект уже вложено более 1 млрд.

После запуска первой линии в начале будущего года будет запущена вторая – по производству конфет, аналогов известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели. К 2027 году производство должно выйти на мощности в 25 тыс тонн ежегодно.
 
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#подмосковье
#московская область
#кондитерские изделия
#фабрика
#экономика
#минсельхозпрод мо
#производство
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Уникальные подмосковные пектиновые напитки пойдут на экспорт в страны Персидского залива
21 сентября 2023, 21:58

Фото: Istockphoto / Amorn Suriyan

Компания «Мезон» расширяет производство пектиновых напитков. Она завершает ремонт нового помещения и ждёт поставки новых производственных линий, сообщили в пресс-службе подмосовного Минсельхозпрода.
Технология производства напитков полностью импортозамещающая, она разработана российскими учеными. В основе – жидкий пектин, который получают из фруктов, ягод и овощей. Напитки не содержат сахара, глютена и ГМО. В линейке есть напитки с яблоком, бананом, тыквой, облепихой, малиной, цитрусовыми, шпинатом и с добавлением пряностей. Подобный продукт – единственный в России. 
 
Сейчас предприятие выпускает около 100 тыс бутылок напитка ежегодно. За счёт расширения производства объёмы планируют увеличить в 10 раз. После расширения продукт начнут поставлять в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. 
 
Партнёр компании готов инвестировать в проект более 400 млн рублей. Новое производство должно стартовать в начале будущего года и постепенно наращивать объёмы. 

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#экономика
#напитки
#производство
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Пять площадок в формате «Подмосковье индастриал» создают в регионе
21 сентября 2023, 21:01

Фото: администрация Одинцовского г. о.

В Московской области сегодня строят пять площадок в формате «Подмосковье индастриал». Они позволят создать более 4,7 тыс рабочих, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Это удобный формат, который создавался как готовое решение для запуска производства. Застройщик создает всю инфраструктуру для работы будущего предприятия, а компании остаётся только занять площадку и подключить оборудование. Ожидается, что инвестиции в развитие производств будущих резидентов только этих пяти площадок составят около 16 млрд рублей», – отметила Зиновьева.
Она пояснила, что объекты в формате «Подмосковье индастриал» создают в Солнечногорске, Домодедове, Подольске, Раменском и Ленинском городском округе.
 
Получить информацию о возможностях локализации для бизнеса, в том числе на площадках формата «Подмосковье индастриал», можно на инвестиционном портале Московской области.
 
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#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производство
#поддержка
#подмосковье
#московская область
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Путин: тенденцию роста зарплат россиян нужно сделать устойчивой
21 сентября 2023, 20:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству не не останавливать рост заработных плат россиян. Об этом он говорил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
«По итогам июля их (заработных плат - ред.) рост составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что для этого государство должно помогать людям иметь возможность повышать свою квалификацию, стать более профессиональными и конкурентными на рынке труда. По его словам, именно повышение квалификации россиян является важным фактором формирования экономики, а таке повышения уровня зарплат.

Также Путин заявил, что благодаря социальной программе в России постепенно начала снижаться безработица среди молодежи.

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