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Инвестор Сидоров спрогнозировал рост цен на нефть

Инвестор Сидоров: цены на нефть будут расти до конца следующей недели
29 сентября 2023, 18:26
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров спрогнозировал дальнейшие показатели цен на нефть.
Он отметил, что котировки на бирже уже начали подниматься из-за опустошающихся запасов сырой нефти в США. Так, на прошлой неделе запасов стало ещё меньше, они опустились до значения в 416,3 млн баррелей. При этом, запасы на некоторых хранилищах в штатах страны показывают минимальные отметки ещё с июля 2022 года.

Кроме того, по словам собеседника RT, существует риск дефицита нефти в зимнее время из-за сокращения поставок в России и Саудовской Аравии.


В заключение Сидоров отметил, что цены на нефть точно будут повышаться в течение всей следующей недели.

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#сша
#нефть
#цены
#биржа
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Путин: Руководители «золотого миллиарда» эксплуатируют всю мировую экономику
29 сентября 2023, 18:38

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо перестраивать всю мировую экономическую систему, поскольку она служит исключительно руководителям «золотого миллиарда».
Такое заявление глава РФ сделал, выступая на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

«Они — вот этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда» — они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением — и технологическим, и информационным, и финансовым», - прокомментировал ситуацию российский президент. 

Как отметил Путин, абсолютно все финансовые институты мира выслужены так, чтобы служить всего нескольким странам.

Ранее Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза», который является «дочкой» итальянской Intesa Sanpaolo

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#владимир путин
#экономика
#финансы
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Промышленное производство в Московской области выросло на 12%
29 сентября 2023, 18:25

Фото: Мининвест МО

С января по август этого года промышленное производство в Подмосковье выросло на 12%. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За семь месяцев текущего года рост промышленного производства в регионе составил 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. За период с января по август 2023 года рост составил 12% по сравнению с прошлым годом», – отметила зампред.
При этом, по её словам, значительный вклад в эту динамику внесла обрабатывающая промышленность, которая за отчётные восемь месяцев выросла на 13,8%
 
В сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий рост составил около 56%. Производство транспортных средств и оборудования, прибавило более 38%, а производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось на 29,5%.

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#производство
#промышленность
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#подмосковье
#московская область
#экономика
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«Оброк»: Путин высказался в сторону международной финансовой системы
Путин заявил, что страны «золотого миллиарда» злоупотребляют своим положением
29 сентября 2023, 17:55

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности изменений в мировой финансовой системе. Такое заявление российский лидер сделал на международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка».

«Современные финансовые кредитные отношения в мире выстроены таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого «золотого миллиарда». Они, вот этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда», они эксплуатируют практически все другие страны мира», — высказался президент. 
Лидер РФ заявил, что руководители стран «золотого миллиарда» злоупотребляют финансовым, технологическим, и информационным положением. Путин также сравнил текущую финансовую систему в мире с оброком и назвал контрибуцией. 

Первая парламентская конференция «Россия - Латинская Америка» начала работу сегодня, 29 сентября, и продлится до понедельника. В конференции примут участие представители более половины государств Латинской Америки.

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#рф
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Станислав Каторов поздравил компанию «4 Вида» с юбилеем
29 сентября 2023, 15:34

Фото: пресс-служба г. о. Реутов

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов от имени губернатора Московской области поздравил с 20-летием компанию «4 Вида», занимающуюся изготовлением выставочных стендов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Глава Реутова 28 сентября посетил ООО «4 Вида». Он встретился с генеральным директором и соучредителем компании Виктором Зарудным, её сотрудниками и поздравил с 20-летним юбилеем со дня основания. Станислав Каторов передал руководителю поздравительный адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.    
«Основная специализация компании – строительство стендов для выставок. ООО «4 Вида» является серьёзным конкурентом в индустрии дизайна и входит в топ-5 крупнейших среди выставочных компаний. Сейчас коллеги работают над организацией выставочного пространства на международном форуме «Россия» на ВДНХ», – приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.    
Уточняется, что изначально компания была организована как небольшая дизайн-студия. Постепенное развитие привело к собственному производству в области выставочных технологий и выходу на международный рынок. Количество сотрудников достигло 65, в пиковую загрузку увеличивается до 150.    
«Многолетняя история – это лучший показатель стабильности и надёжности. Я убежден, что 20-летний юбилей откроет только новые возможности компании для продвижения вперед и очередных трудовых побед. Мы со своей стороны продолжим поддерживать организацию в реализации новых проектов», – отметил Каторов.
В пресс-службе добавили, что на своей промышленной территории компания сегодня возводит новое здание. Цель – расширение мощностей выставочного строительства и развитие еще одного стартап проекта, который будет заниматься промышленным оборудованием.  

Глава Реутова Станислав Каторов и руководство ООО «4 Вида» поддерживают конструктивный диалог. По просьбе сотрудников компании на прилегающей территории сделано освещение. После открытия стал востребованным надземный переход, который соединил в Реутове городские улицы Октября и Никольскую
«Ранее наши сотрудники задавали вопросы, как обустроить прилегающую территорию. С помощью главы Реутова мы все эти вопросы решили. Необходимость в надземном переходе через железную дорогу была. У нас несколько человек живет в северной части. И сегодня я знаю, маршрут их сократился на 20-30 минут», – поделился Виктор Зарудный.
По его словам, всё сделано для того, чтобы люди могли работать. 

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#реутов
#станислав каторов
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Аналитик Чернов спрогнозировал курс доллара на предстоящую неделю
Аналитик Чернов: курс доллара, вероятно, не превысит 97,50 рубля
29 сентября 2023, 15:29

Фото: iStock/Lazy_Bear

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал курс доллара на предстоящую неделю. Об этом он рассказал в беседе с RT.
Он напомнил, что Банк России продлил до 31 марта 2024 года ограничение в 10 тысяч долларов в месяц на переводы за границу для россиян и нерезидентов из дружественных стран. 

По словам собеседника RT, продление ограничений не повлияет на спрос и предложение на валюту на бирже. Поскольку первый раз такие меры были введены ещё в марте 2022 года, сейчас они уже учитываются в котировках валют.

Чернов сообщил, что на следующей неделе курс доллара на Московской бирже составит от 95 до 97,50 рубля. Однако он не исключил и повышение курса до значений в 98,50 рубля, что является максимальным показателем за сентябрь.

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#доллар
#курс
#рубль
#биржа
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Правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2024 — 2026 годы
29 сентября 2023, 14:42

Фото: istock /Max Zolotukhin

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Информацию сообщает пресс-служба кабинета министров.
Представленный документ создали на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, который подразумевает переход к росту экономики в следующем году на уровне выше 2%. Согласно документу, доход федерального бюджета в 2024 году составит 35 трлн рублей, в то время как расходы составят около 36,6 трлн рублей. В результате чего, бюджет окажется дефицитным. Расходы в 2025-м запланированы на уровне 34,4 трлн руб., в 2026-м — 35,6 трлн руб.

Кроме того, проект госбюджета был направлен нижней палате в электронном формате, а это практикуется впервые. Распоряжение о внесении проекта подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Кроме этого, в Госдуму были внесены другие документы, которые имеют весомое значения для финансов государства. 

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#бюджет
#правительство
#проект
#документы
#расходы
#михаил мишустин
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Финансовый советник Родин призвал не покупать доллар и евро
29 сентября 2023, 14:22

Фото: IStock/SSV-Photo

При введении двойного курса рубля доллар будет стоить 150 и 250 рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. Отметим, что 29 сентября доллар уже поднялся выше 98 рублей на бирже, а евро – выше 103 рублей. Рост составил 1 и 1,5 рубля соответственно.
Но пока курс валют движется в пределах одного процента, критичного для экономики ничего нет. Об этом «Радио 1» рассказал управляющий активами, основатель агентства семейных финансов «Investart Advisors» Алексей Родин.

По словам специалиста, рассматривать покупку доллара и евро сегодня можно, но только на длительный срок. Также нужно понимать риски при хранении валюты недружественных стран.
«Рубль дешевеет, это мы знаем. И если есть задача взять валюту на долгосрок, то, возможно, есть смысл купить. Но валюта – это не актив, поэтому держать деньги в любой валюте не совсем разумно. Лучше на валюту купить какой-то актив. Можно купить хотя бы банковский депозит, чтобы деньги не таяли. Также сейчас хранить валюту недружественных стран очень опасно, потому что могут заблокировать, и ввести высокие комиссии. Нужно смотреть на валюту дружественных стран: если это не рубль, то юань. В юане есть депозиты, есть облигации», — сказал Родин.
Эксперт отметил, что золото тоже не самый привлекательный вариант для инвестирования. По словам специалиста, покупку золота можно рассматривать как способ спасти деньги от инфляции, но в этом случае нужно быть готовым к рискам.
«На долгосроке золото растёт, но это 10-20 лет. При этом, волатильность золота больше, чем у акции, поэтому золото сильнее падает и сильнее растёт. Инвестор должен быть готов к этому. Также золота в портфеле должно быть не очень много, обычно до 10 процентов», — заключил Родин.
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#деньги
#евро
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#валюта
#курс
#золото
#облигации
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Минстрой: Ряд городов в новых регионах России восстанавливать не будут
29 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства допускают, что не все города в новых регионах России будут восстановлены. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при Минстрое.
Он пояснил, что в отношении некоторых населенных пунктов решение о восстановлении жилых зданий и городской инфраструктуры будет просто нецелесообразным. К тому же, существует опасность для строителей: есть вероятность, что среди развалин могут быть неразорвавшиеся боеприпасы.

В качестве примера Файзуллин привел Попасную. От города со стотысячным населением практически ничего не осталось, жители ушли. В городе нет электроэнергии, тепла, газа. По словам главы Минстроя, в Попасной остались жить буквально несколько человек, не пожелавшие покидать свои частные домовладения. 

Также, по словам руководителя строительного ведомства, в настоящее время в Северодонецкой агломерации не ведется никаких полноценных работ.

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#жители
#человек
#опасность
#министерство
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Глава ВТБ Костин: Двойной курс рубля непродуктивен для России
29 сентября 2023, 13:55

Фото: istockphoto/champc

Президент ВТБ Андрей Костин предупредил, что введение мембраны для поддержания национальной валюты по образу «китайской модели» может привести к появлению двойного и даже тройного курса рубля. Он считает такой метод неэффективным для России.
Глава ВТБ высказал опасения, что в случае принятия предложения руководителя Минэкономразвития Решетникова о внедрении аналога «китайской модели» национальная валюта может рухнуть, а доллар будет стоить 150 и 250 рублей за единицу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также заявляла, что Россия не может напрямую применять китайский опыт, так как это будет движением назад с точки зрения свободы финансового рынка. В регуляторе также отметили, что ограничения на движение капитала уместно лишь в качестве краткосрочных мер при значительных рисках для финансовой стабильности.

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