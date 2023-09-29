Инвестор Сидоров спрогнозировал рост цен на нефть

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Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров спрогнозировал дальнейшие показатели цен на нефть.
Он отметил, что котировки на бирже уже начали подниматься из-за опустошающихся запасов сырой нефти в США. Так, на прошлой неделе запасов стало ещё меньше, они опустились до значения в 416,3 млн баррелей. При этом, запасы на некоторых хранилищах в штатах страны показывают минимальные отметки ещё с июля 2022 года.
Кроме того, по словам собеседника RT, существует риск дефицита нефти в зимнее время из-за сокращения поставок в России и Саудовской Аравии.
В заключение Сидоров отметил, что цены на нефть точно будут повышаться в течение всей следующей недели.
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Кроме того, по словам собеседника RT, существует риск дефицита нефти в зимнее время из-за сокращения поставок в России и Саудовской Аравии.
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Анастасия Чинкова