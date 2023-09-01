Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Инвестор Сидоров спрогнозировал цену нефти на уровне $89-92 за баррель

Инвестор Сидоров спрогнозировал цену нефти на уровне $89-92 за баррель

01 сентября 2023, 14:03
Фото: istockphoto.com/3DSculptor

Фото: istockphoto.com/3DSculptor

Частный инвестор Фёдор Сидоров заявил, что на следующей неделе стоимость нефти будет варьироваться в районе $89-92 за баррель на следующей неделе.
«С учётом того, что уже ходили разговоры о продлении Россией сокращения нефтяного экспорта на октябрь, это приведёт к кратковременному росту котировок. Если сейчас Brent торгуется на уровне $87,2 за баррель, то в ближайшую неделюбудут котировки $89-92 за баррель», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.

А директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Вячеслав Кулагин отметил, что решение России и Саудовской Аравии о сокращении поставок нефти на мировой рынок говорит о том, что они координируют между собой эти действия, подстраивая свою политику под существующую ситуацию.


«У России нестандартная ситуация, связанная с тем, что сейчас статистика закрыта. Если раньше мы говорили по добыче, то теперь это просто сложно отслеживать. И вот здесь уже есть такая договорённость, что это будет показываться именно по объёмам экспорта, что, в общем-то, и происходит. То есть это ещё раз подчёркивает, что механизм ОПЕК+ работает и что координация между странами идёт», — отметил в беседе с «Царьградом» Кулагин.

Читайте также:

В Германии пожаловались на новую зависимость от России

Россия начала сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
#россия
#экспорт
#нефть
#экономика
#цена
Читайте нас в
Минфин выступил за более жесткий валютный контроль
Минфин России выступил за ужесточение валютного контроля
01 сентября 2023, 15:15

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей экономической ситуации. Об этом он заявил в ходе конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».
По словам министра, ведомство ведет дискуссии по вопросам ужесточения валютного контроля с главным финансовым регулятором страны.  Силуанов отметил, что либеральная позиция Центрального банка обсуждается и рано или поздно будет принято единое решение.

Он также добавил, что дискуссия состоит в различии взглядов на ситуацию, в которой ранее ЦБ придерживался более жестких взглядов, а теперь наоборот, за ужесточение валютного контроля выступает Минфин.    

Читайте также: 

Минфин Украины: Госдолг страны достиг отметки в 133 млрд долларов

Силуанов: страны БРИКС стали основными экономическими партнерами России

Силуанов: экономика РФ может вырасти на 2,5% в 2023 году

#экономика
#страны
#минфин
#рф
#цб
Читайте нас в
Spiegel: Около половины населения Германии опасается краха экономики страны
01 сентября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/photosvit

Порядка 50% населения Германии выразили крайнее сомнение, что при нынешней власти страна сможет сохранить позиции одной из ведущих мировых эконмик. Этот показатель намного превышает прошлогодние данные, когда лишь 30% немцев выражали подобные опасения.
Такие данные приводит журнал Spiegel, основываясь на исследовании, проведенном Институтом демоскопии Алленсбах. Согласно опросу, 58% людей, занимающих руководящие должности, считают, что Германия уже пережила период своего расцвета и далее возможен только спад. Процент тех, кто верит в устойчивость страны, снизился до 31%, что на 17% ниже, чем было год назад.

Показательно, что 55% респондентов считают, что политика правительства ослабляет экономику страны, и только 10% считают, что действия властей оказывают на нее положительное влияние. Среди опрошенных 76% опасаются, что удорожание электроэнергии приведет к деиндустриализации страны. Наконец, 68% немцев считают, что промышленность Германии имеет устойчивую тенденцию к ослаблению.

Читайте также:

Такер Карлсон заявил, что Байден уничтожает Западную Европу

NYT: Страны G7 и ЕС вводят полный запрет на импорт российских алмазов

Дешёвые удобрения из России создали угрозу для промышленности ЕС

#политика
#промышленность
#данные
#страны
#германия
Читайте нас в
Financial Times: Европейский медный гигант столкнулся с беспрецедентной кражей сырья со склада
01 сентября 2023, 13:44

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Немецкий концерн Aurubis AG, крупнейший в Европе производитель меди, стал жертвой масштабной кражи сырья со складов. Ущерб компании от хищений может составить несколько сот миллионов евро.
Аудиторы концерна обнаружили существенное расхождение в данных отчетности и фактическими запасами сырья на складах компании в Гамбурге. Когда были выявлены признаки серьезной нехватки дорогостоящего металла, руководство Aurubis AG обратилось в полицию и начало инвентаризацию, сообщает издание Financial Times.

В июне компания уже сообщала о том, что ей пришлось столкнуться с преступной деятельностью. Менеджеры призывали тогда полицию начать расследование в отношении нескольких своих бывших и действующих сотрудников и подрядчиков по поводу кражи промежуточной продукции металлопроката. Пока не сообщается, связаны ли оба случая между собой. Однако известно, что убытки столь значительны, что компания не сумеет достичь прогнозируемых показателей прибыли по итогам года.

Читайте также:

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь сознался в хищении 900 млн рублей

В Москве похищено более километра кабеля Минобороны

В Испании ликвидировали группу автоугонщиков, которую возглавляли россияне

#компании
#расследование
#германия
#кража
#склад
Читайте нас в
Лавров заявил, что у России нет желания «угробить» доллар
Лавров: Россия не пытается «угробить» доллар, это делают сами США
01 сентября 2023, 12:13

Фото: iStock/«угробить»

У России нет намерений «угробить» доллар, с этой задачей справляются сами США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Министр также отметил, что Россия готова развивать отношения со странами, которые намерены вести двустороннюю политику в равноправном и честном ключе.

Согласно исследованию, проведенному Росконгрессом и предоставленному РИА Новости, опыт использования переводного рубля в советское время может быть весьма полезным при формировании расчетной валютной единицы для стран БРИКС.

Читайте также:

Лавров: Эр-Рияд назвал переговоры по Украине бессмысленными без участия РФ

Лавров: Формирование многополярного мироустройства затянется из-за действий Запада

Лавров назвал неоценимым вклад Примакова в основы российской внешней политики
#сша
#россия
#доллар
#министр
#отношения
#лавров
Читайте нас в
Российские власти смягчили условия ипотеки для специалистов в области IT-технологий
01 сентября 2023, 11:16

Фото: istockphoto/Diy13

Правительство России смягчило условия получения ипотечных займов для молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Теперь программисты в возрасте до 36 лет смогут оформить ипотеку без учета требований к уровню минимальной заработной платы.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, говориться в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале кабинета министров. Такая мера позволит большему количеству работников этой важной и престижной отрасли обзавестись жильем на выгодных условиях.

Ранее в городах-миллионниках для получения кредита на льготных условиях IT-специалисты должны были зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц. В небольших городах и населенных пунктах уровень зарплаты для оформления льготной ипотеки должен был составлять как минимум 70 тысяч рублей в месяц. Что касается Москвы, то столичный IT-специалист должен был получать в месяц не менее 150 тысяч рублей. Теперь подобные ограничения упразднены.

Читайте также:

27 медработников в Подмосковье получили свидетельства на соципотеку

Молодые учёные и специалисты получили жилищные сертификаты

Эксперты назвали самые «ипотечные» регионы России

#специалисты
#it
#михаил мишустин
#ограничения
#зарплаты
#рф
#ипотека
Читайте нас в
Банк России ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
Банк России с 1 сентября ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
01 сентября 2023, 01:29

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

С 1 сентября Банк России ужесточил свои правила по выдаче потребительских кредитов, увеличив надбавки к коэффициентам риска, связанным с такими кредитами. Это решение было принято советом директоров регулятора еще в июне текущего года, передает РИА Новости.
«С 1 сентября 2023 года Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска для необеспеченных потребительских кредитов. Этот шаг направлен на накопление макропруденциального капитала и повышение устойчивости банков в условиях возможного увеличения потерь от потребительских кредитов», — говорилось в заявлении регулятора.
Центральный банк отмечал, что в 2022 году макропруденциальный буфер капитала для необеспеченных кредитов, который составлял 5,8% от объема портфеля, был снижен в целях поддержки банков и помощи заемщикам в реструктуризации кредитов, пострадавших от санкций. Однако на данный момент банки имеют всего лишь 1,2% от портфеля в качестве резерва на случай «черных дней», при этом задолженность по таким кредитам быстро нарастает.

Читайте также:

ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов

«Ведомости» оценили, во сколько России обойдется повышение ключевой ставки

Опрос: 40% петербуржцев не чувствуют серьёзных финансовых изменений из-за кредитов
#россия
#банк
#банки
#банк россии
Читайте нас в
Россия начала сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки
Россия начала добровольное сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки
01 сентября 2023, 01:21

Фото: iStock/bashta

В сентябре Россия продолжит осуществлять добровольные ограничения в экспорте нефти на мировые рынки, которые были начаты в августе, но на этот раз объем сокращения составляет 300 тысяч баррелей в день, передает РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил о том, что страна сократит объем экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в день в августе, дополнительно к ранее объявленному сокращению объемов добычи. В этот период нефтяные компании получили возможность самостоятельно определить, будут ли они сокращать объем добычи или экспорта, чтобы выполнить установленные ограничения.

Позже Александр Новак заявил, что эти меры будут продолжены и в сентябре, но на этот раз сокращение объемов экспорта составит 300 тысяч баррелей в день.

Согласно июльскому сообщению Министерства энергетики РФ, в связи с добровольным сокращением экспорта на 500 тысяч баррелей в день было принято решение корректировать график трубопроводных и морских поставок нефти из России в августе. В частности, сообщалось, что объем транспортировки нефти через трубопроводы в третьем квартале 2023 года будет уменьшен на приблизительно 2,1 миллиона тонн. Впоследствии Министерство энергетики не сообщило о каких-либо изменениях в планах экспорта, связанных с уменьшением объемов сокращения в сентябре.

Читайте также:

Bloomberg: Запад покупает нефть из РФ выше потолка цен

Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки

Аналитик Юшков спрогнозировал сохранение цены на нефть Brent
#россия
#нефть
#цены
#компании
#ограничения
#график
#меры
#запад
#рф
Читайте нас в
Правительство РФ продлило экспортные пошлины на подсолнечное масло до конца августа 2024 года
01 сентября 2023, 00:47

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Российское правительство 31 августа объявило о продлении действия пошлин на экспорт подсолнечного масла и подсолнечных шрот на год. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.
Отмечается, что пошлины будут действовать с 1 сентября текущего года по 31 августа 2024 года. При этом размер ставки для шрота уменьшили, а я для подсолнечного масла оставили прежним.

Минсельхоз РФ для расчета индикативной цены на основе сведений Московской биржи и Национальной товарной биржи будет постоянно наблюдать за ситуацией на рынке.

В правительстве пояснили, что такое решение было принято с целью обеспечения потребности перерабатывающих предприятий в сырье. Инициативу одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию.

Читайте также:

ЦБ: Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд

Инвестиции в аграрную отрасль Серебряных Прудов превысили 1 млрд рублей

Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки

#россия
#цены
#рф
#цб
#масло
Читайте нас в
ЦБ: Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд
31 августа 2023, 22:57

Фото: iStock/IUshakovsky

Объем международных резервов РФ по состоянию на 25 августа увеличился на $1 млрд за неделю и составил $580,5 млрд. Об этом сообщил Центробанк РФ.
На официальном сайте ЦБ говорится, что причиной такого роста стало повышение цен на золото в мире.

Международные резервы России включают в себя средства в иностранной валюте, специальные права заимствования и резервную позицию в МВФ, а также монетарное золото, находящееся в распоряжении Банка России.

Читайте также:

Инвестиции в аграрную отрасль Серебряных Прудов превысили 1 млрд рублей

Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки

Миллер: «Газпром» к зиме закачает в ПХГ рекордное количество газа

#цб рф
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф