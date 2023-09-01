Инвестор Сидоров спрогнозировал цену нефти на уровне $89-92 за баррель

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Частный инвестор Фёдор Сидоров заявил, что на следующей неделе стоимость нефти будет варьироваться в районе $89-92 за баррель на следующей неделе.
«С учётом того, что уже ходили разговоры о продлении Россией сокращения нефтяного экспорта на октябрь, это приведёт к кратковременному росту котировок. Если сейчас Brent торгуется на уровне $87,2 за баррель, то в ближайшую неделюбудут котировки $89-92 за баррель», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.
А директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Вячеслав Кулагин отметил, что решение России и Саудовской Аравии о сокращении поставок нефти на мировой рынок говорит о том, что они координируют между собой эти действия, подстраивая свою политику под существующую ситуацию.
«У России нестандартная ситуация, связанная с тем, что сейчас статистика закрыта. Если раньше мы говорили по добыче, то теперь это просто сложно отслеживать. И вот здесь уже есть такая договорённость, что это будет показываться именно по объёмам экспорта, что, в общем-то, и происходит. То есть это ещё раз подчёркивает, что механизм ОПЕК+ работает и что координация между странами идёт», — отметил в беседе с «Царьградом» Кулагин.
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Мелисса Тимофеева