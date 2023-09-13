Инвестор Сидоров заявил о низких ставках по ипотеке

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Частный инвестор Фёдор Сидоров высказал мнение о том, что ставки по ипотеке по-прежнему остаются низкими.
«Поясним сам механизм льготной ипотеки: среднерыночная ставка на жильё сейчас составляет 15%. Льготный продукт является таковым только для получателя. Кто-то должен заплатить полную сумму, ибо деньги не берутся из ниоткуда», — добавил в беседе с RT Сидоров.
При этом, по его словам, банки получают возмещение таких льгот из бюджета. Теперб, из-за сложившегося дисбаланса на рынке, связанных с льготными ипотеками, правительство было вынуждено ситуацию стабилизировать и увеличить первоначальный спрос. Однако, ставки всё равно останутся низкими.
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