Инвестор Сидоров заявил о связи цены нефть с курсом доллара

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Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что курс доллара растёт, в том числе, и из-за изменений стоимости нефти.
«Нефть Brent постепенно дешевеет на бирже — сегодня она торгуется на уровне $84,5 за баррель. А ведь именно нефтегазовые доходы оказывали значительную поддержку курсу рубля. Поэтому мы видим рост курсов валют», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.
Ранее Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире. По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.
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