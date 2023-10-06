Инвестор Сидоров заявил о связи цены нефть с курсом доллара

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что базовая стоимость будущего самолета для местных авиалиний «Байкал» составляет 178 миллионов рублей. Об этом он сказал по итогам совещания по строительству воздушного судна, пишут «Известия».