Инвестор Сидоров заявил о возможном росте котировок нефти

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Частный инвестор Фёдор Сидоров заявил, что на рынке нефти возможен рост котировок при обострении ситуации на Ближнем Востоке.
«За неделю мы можем увидеть прирост Brent в размере 2,3%, а WTI — порядка 0,9%. Если ситуация в секторе Газа будет усугубляться, это может привести к более значительному росту котировок, поскольку возникнет вероятность частичной блокировки Ормузского пролива и компании будут закладывать этот риск», — пояснил в беседе с RT Сидоров.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.
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Мелисса Тимофеева