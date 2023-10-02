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Инвестор создаст 200 новых рабочих мест в Подмосковье

02 октября 2023, 17:44
Фото: istockphoto / industryview

Фото: istockphoto / industryview

Резидент индустриального парка «Соболиха», расположенного в подмосковном городском округе Балашиха, в ближайшее время выйдет на строительную площадку для реализации строительства инвестиционного проекта металлообрабатывающего предприятия.

Застройщик проекта Группа компаний Империя получил разрешение на строительство и скоро приступит к строительным работам.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что застройщик инвестирует в проект 120 миллионов рублей, а реализация этого проекта принесёт округу 200 новых рабочих мест.


В здании общей площадью свыше 1 тысячи кв. метров расположится предприятие по металлообработке.

Московская область является лидером по количеству индустриальных парков, на сегодняшний день их количество составляет насчитывается 69 объектов.

Новый электронный сервис по подбору участков в индустриальных парках Московской области появился на инвестиционной карте региона.

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В Подмосковье стартовал сбор урожая новой культуры – мискантуса
02 октября 2023, 18:02

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области начался сбор урожая мискантуса – новой технической культуры, выращиванием которой одними из первых в России занялись в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В городском округе Шатура планируют организовать собственное производство и получать из культуры растительную целлюлозу. Из такого сырья можно изготавливать биоразлагаемую упаковку, пищевую тару, картон и бумагу.
«Российские специалисты первыми в мире создали полный промышленный цикл получения углеродного волокна из недревесной целлюлозы. Аналогов подобной технологии нет, на разработки получены патенты. Сейчас в округе растёт плантация мискантуса площадью в 270 га. В планах – увеличить её до 500 га», – поделился зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Работа началась в 2020 году, когда предприятие из Шатуры «Биотехкомпозит» взяло в аренду земли, не использовавшиеся 20 лет. За ввод земель в оборот компания получила компенсацию на 1,9 млн рублей, а также компенсацию затрат на технику в 1,2 млн.
 
В 2021 году первые корни мискантуса привезли в Подмосковье из Новосибирска и сажали вручную. Сейчас специалисты уже осваивают технологию посадки и сбора урожая мискантуса с помощью сельхозтехники.
 
Специалисты уверяют, что у растительного сырья большие перспективы: растительная целлюлоза из мискантуса по характеристикам не уступает целлюлозе из льна.

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Аналитик Митрахович назвал жонглированием формулировок заявления Молдавии о газе
02 октября 2023, 15:53

Фото: iStock/NiseriN

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова о том, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром», передает RT.
Аналитик пояснил, что существует Приднестровье, которое отделено от властей в Кишинёве, однако при этом между ними есть энергетическая связь.

«Исторически было так, что «Газпром» поставлял газ компании «Молдовагаз». Частично этот газ шёл на территорию, которая контролируется Кишинёвом, а частично — на другую территорию», — цитирует Митраховича RT.

По мнению аналитика, последнее время российский газ идет на территорию, контролируемую Тирасполем. Митрахович добавил, что после слов Парликова изменений не произойдет, поставки газа в Приднестровье будут происходить дальше.

Напомним, ранее министр энергетики республики Виктор Парликов заявил, что Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома». По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников.

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Зампред правительства МО Зиновьева рассказала, как начать бизнес в индустриальном парке
02 октября 2023, 15:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о новом проекте в регионе под названием «Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья».
Московская область является лидером по количеству индустриальных парков, их насчитывается 69 объектов.
«Он больше ориентирован на производственные компании, верхний сегмент малого и среднего бизнеса. Это производственный бизнес», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Новый электронный сервис по подбору участков в индустриальных парках Московской области появился на региональном инвестиционном портале.
  
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«Интер РАО» приступило к частичному ограничению поставок электроэнергии в Китай
02 октября 2023, 15:22

Фото: istock / vladj55

Российская энергетическая компания ПАО «Интер РАО» продолжает ведение переговоров с Китаем по поводу повышения цен на электричество. При этом, компания уже начала частично ограничивать поставки. Информацию об этом сообщает ТАСС.

«С Китаем переговоры еще не завершены, мы приступили к частичным ограничениям поставок», — заявили в компании.
«Интер РАО» является единственным в России оператором экспорта и импорта электроэнергии. Ранее в компании заявили, что могут остановить поставки электричества КНР, если Пекин не увеличит цену покупки ресурсов на величину экспортной пошлины, которую ввели с 1 октября. Кроме того, энергокомпания также уведомила Монголию и Азербайджан о повышении цены на 7%.

Напомним, 21 сентября правительство России опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин в 4-7% на товары, поставляемые за пределы Евразийского экономического союза. Пошлиной не облагаются нефть и газ.

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В индустриальном парке «Чулково» начали строить производство гидроизоляции
02 октября 2023, 14:06

Фото: Мининвест МО

В индустриальном парке «Чулково» будут производить гидроизоляционные материалы с использованием битума, латекса, полимеров и каучука. К строительству первой очереди предприятия приступает резидент из Раменского городского округа – ООО «Елизар», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Строительство первой очереди планируют завершить до конца 2024 года.  Объём инвестиций в проект превысит 200 млн рублей. Площадь производства составит 1,3 тыс кв метров. На нём планируют создать 27 рабочих мест.
 
Подмосковные индустриальные парки предлагают инвесторам разные варианты локализации предприятий – и земельные участки под строительство производственных объектов, и готовые здания, где производство можно запустить в кратчайшие сроки.

 Подобрать локацию для проекта, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области. 

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Воробьёв отметил, что экономический успех заключается в консолидации усилий
02 октября 2023, 13:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Правительство Московской области уделяет много внимания запуску новых мер поддержки субъектам МСП и введению новых сервисов поддержки.
«Экономический успех во многом складывается, как и во всём прочем, в консолидации наших усилий, а также в умении обеспечить прозрачность входа — начала того или иного бизнеса», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
На сегодняшний день на территории региона работают 5 сервисов для предпринимателей: 
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).

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Зампред правительства МО Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса.
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#вкс
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В Подмосковье зафиксирован рост налоговых поступлений в бюджет региона
02 октября 2023, 13:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе растут налоговые поступления от малого бизнеса.
«Мы разобрали налоговую отдачу, которую нам приносит малый бизнес. Здесь сформировали два рейтинга — позитивный и негативный. Разделили, сколько налогов приносит одна компания малого и среднего бизнеса — лучшее, что мы имеем, практически 1 миллион, — это Дзержинский, Красногорск, Мытищи, Химки, Одинцово», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Екатерина Зиновьева отметила, что для правительства остаётся важной работа с малым бизнесом, так как темп роста налогов от субъектов малого бизнеса довольно быстрый. 

На сегодняшний день в подмосковном регионе значится порядка 1 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства.

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В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

В Подмосковье работают удобные сервисы для предпринимателей.
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#вкс
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Екатерина Зиновьева доложила о количестве субъектов МСП в Подмосковье
02 октября 2023, 13:07

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе значится порядка 1 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 418 тысяч компаний и 586 тысяч самозанятых.
В настоящее время лидерами по количеству субъектов МСП являются ​городские округа: Химки, Одинцово и Красногорск, ​данные получены исходя из количества МСП в доле, поделенной на 10 тысяч населения и темпа роста. 

«Достаточно весомая доля в нашем ВРП — 24,8% и наших налогах  практически 30%. Но наша задача, конечно, прирастать, потому что, действительно малый бизнес — это тот сегмент, который бьет диверсификацию, когда ты не зависишь от крупного предприятия», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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В Подмосковье работают удобные сервисы для предпринимателей
02 октября 2023, 12:46

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Московской области работают сервисы ​для представителей малого и среднего бизнеса, ​которые помогают открыть бизнес на ​территории региона.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что какие сервисы для для представителей малого и среднего бизнеса работают в регионе.

На сегодняшний день на территории региона работают 5 сервисов для предпринимателей: 
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).

Услуга «Недвижимость за 1 рубль» запущена по аналогии с «Землёй за 1 рубль». Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт.

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В Подмосковье представителям малого и среднего бизнеса возместили затраты за выход на маркетплейсы.

В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения.

Более 160 коммерческих помещений для бизнеса Подмосковья доступно онлайн.
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