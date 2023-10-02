Инвестор создаст 200 новых рабочих мест в Подмосковье

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Застройщик проекта Группа компаний Империя получил разрешение на строительство и скоро приступит к строительным работам.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что застройщик инвестирует в проект 120 миллионов рублей, а реализация этого проекта принесёт округу 200 новых рабочих мест.
В здании общей площадью свыше 1 тысячи кв. метров расположится предприятие по металлообработке.
Московская область является лидером по количеству индустриальных парков, на сегодняшний день их количество составляет насчитывается 69 объектов.
Новый электронный сервис по подбору участков в индустриальных парках Московской области появился на инвестиционной карте региона.
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