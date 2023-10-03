Инвесторы из Москвы и Петербурга скупают недвижимость в Крыму

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Инвесторы из Санкт-Петербурга активизировались на рынке недвижимости в Крыму. По объему вложений в покупку домов, торговых площадей и офисных зданий на полуострове они уступают только Москве.
Настороженность, которая царила среди инвесторов в конце прошлого и начале нынешнего года, постепенно проходит. Опасения, что сухопутный коридор в Крым будет прерван, миновали. Больше всего запросов на приобретений объектов в Крыму поступает из Москвы — 49,7%. На втором месте Санкт-Петербург — 16,2% от общего числа обращений. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — 4,4% запросов.
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