Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара на уровне до 90 рублей

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что курс доллара в ближайшее время будет держаться на уровне 87-90 рублей.
«Нацвалюта чувствует себя уверенно, пытаясь теснить доллар ближе к 88,5 рубля. Сегодня пик налогового периода, что может поддерживать курс рубля. Отметим относительную слабость доллара – индекс американской валюты DXY обновил минимумы за три месяца вблизи 103 пунктов. Базовыми опорами для курса рубля остаются жёсткость политики ЦБ РФ по ключевой ставке и обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.
Однако, для рубля могут стать неблагоприятными ближайшие дни из-за окончания налогового периода и цен на нефть.
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Мелисса Тимофеева