Ипотека или аренда: как рассчитать выгодный вариант

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Шаг 1. Расчёт ипотечного платежаЕсли вы решите взять ипотеку, вам следует рассчитать ориентировочный размер платежа. Учтите процентную ставку по кредиту, срок кредитования и сумму. Помните, что помимо основного долга вам также придётся платить за страховку. Рассчитайте, какой платёж вам потребуется каждый месяц.
Шаг 2. Сравнение с арендойТеперь сравните размер ипотечного платежа с ожидаемой стоимостью аренды жилья. Определите, сколько вы бы платили за аренду аналогичного жилья. Сравните эту сумму с размером ипотечного платежа. Если аренда значительно дешевле, это может быть аргументом в пользу аренды.
«Многие сравнивают платёж по аренде и платёж по ипотеке целиком. Это неправильно, потому что есть тело кредита, а есть проценты по кредиту, и их нужно сравнивать с арендной ставкой. Потому что аренда – это выкинутые деньги, деньги, отданные кому-то за пользование квартирой, в ипотеке мы платим за пользование квартирой с помощью процентов», — сказал Барсуков.
Шаг 3. Посчитайте выгоду от вкладаПосчитайте разницу между ипотекой и арендой. Если аренда ниже ипотеки, и у вас остаётся раница, свободные деньги можно положить на вклад. Посчитайте, через какое время вы накопите нужную сумму. Однако специалист напомнил, что хоть вклады и снижают удар инфляции по деньгам, полностью компенсировать её невозможно.
«Если инфляция 13 процентов, а вклад начисляет 10, то вы не накопили 10 процентов, а потеряли три. Также нужно помнить, что через условные четыре года, пока мы копим на квартиру, цены на недвижимость вырастут на 35 или на 40 процентов. Понятно, что в какой-то момент мы придём к ситуации, когда проценты по ипотеке будут меньше, чем платежи за аренду, потому что мы по-тихоньку гасим ипотечный кредит, — сказал специалист.
Шаг 4. Учтите дополнительные расходыПомимо ежемесячных выплат по ипотеке, не забывайте учесть и другие расходы, связанные с владением недвижимости. Это могут быть коммунальные платежи, ремонт и обслуживание. Сравните общие расходы по ипотеке и аренде.
Шаг 5. Учитывайте инвестицииЕсли вы рассматриваете недвижимость как инвестицию, помните, что через некоторое время стоимость недвижимости может возрасти. Это может влиять на общую выгоду от ипотеки. Однако такие инвестиции также связаны с рисками.
Представим ситуацию:
Откроем вклад под 8% годовых, внесём 200 тысяч рублей и будем каждый месяц пополнять вклад на 10 тысяч, снимая при этом жильё за 40 тысяч рублей. За 24 года и 2 месяца потратим 3 100 000 рублей на пополнение вклада и 11 600 000 рублей на аренду жилья, в сумме получится 14 700 000 рублей. За это же время на вкладе накопится стоимость квартиры 10 200 000 рублей, включая 7 100 000 рублей, которые начислит банк в виде процентов. Но при этом, стоит учитывать. Что цены на недвижимость могут вырасти, как и арендные платежи.
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