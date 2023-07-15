Иркутские студенты разработали пожарный БПЛА с использованием искусственного интеллекта

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Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали уникальный беспилотник, который может тушить пожары с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативе.
Студенты, участвовавшие в разработке беспилотника, готовятся к летным испытаниям, тестируя его на стенде. Отмечается, что дрон имеет уникальные технические и аэродинамические характеристики. Юные разработчики соединили в аппарате способность укороченного взлета и посадки на пересеченной местности, простоту конструкции, производства и пилотирования. Далее беспилотник будет совершенствоваться и дорабатываться.
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Александр Бойцов