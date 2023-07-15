Иркутские студенты разработали пожарный БПЛА с использованием искусственного интеллекта

Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна выдерживать вводимые ограничения Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. . Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.