Испания назвала Россию главным поставщиком газа в июне

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Энергетическая компания Enagas назвала Россию первым поставщиком газа в Испанию за июнь 2023 года.
За первый месяц лета Испания закупила у Росии сжиженный природный газ в эквиваленте 7 673 ГВт·ч. На российское топливо пришлось 26,8% от общего объема газа, который приобрела Испания.
С начала 2023 года у России испанское королевство закупило 41 145 ГВт·ч.
Отмечается, что объёмы экспорта российского газа в Испанию увеличились в 2022 году на 45%. Тогда Россия занимала 4 место по экспорту газа в страну.
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Мария Фирсова