Испытания тяжелого беспилотника «Партизан» будут завершены до конца года

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь в размещении на электронных торговых площадках на обчающей программе «Маркетплейсы 2.0. Трекинговые механики».

Бесплатная обучающая программа «Маркетплейсы 2.0. Трекинговые механики» стартует в понедельник, 14 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие в обучающей программе бесплатное. Длительность программы — 4 недели, за которые предпринимателям расскажут: как запустить работу своего магазина на электронных торговых площадках и увеличить прибыль.

Программа реализуется при поддержке центра «Мой бизнес» Московской области.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте, форма будет открыта до 27 августа. Там же можно ознакомиться с подробной программой.

Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Узнать действующие программы поддержки подмосковных предпринимателей можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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