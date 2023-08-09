Испытания тяжелого беспилотника «Партизан» будут завершены до конца года

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Изначально обсуждалась возможность производства десяти БПЛА «Партизан» в первый год выпуска. Реальные объемы производства будут определяться наличием спроса на продукцию. Разработка аппарата ведется с 2019 года. Сроки выпуска опытной модели ранее переносились из-за замены импортных комплектующих на отечественные.
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