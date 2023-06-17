Использование замороженных российский активов угрожает евро

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Европейский Центробанк: использование заблокированных российских активов приведет к угрозе для евро
Европейский Центробанк (ЕЦБ) обратился к Брюсселю с предупреждением о том, что использование замороженных российских активов может нанести ущерб финансовой стабильности ЕС и подорвать доверие евро как мировой валюты, сообщает «Lenta.ru».
ЕЦБ отметил, что европейская центральная валюта может оказаться не востребована другими центральными банками мира, если Евросоюз будет действовать отдельно от других стран G7.
Как стало известно, Брюссель планирует отправить доходы от замороженных российских активов в качестве помощи Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало о причинах роста курса евро.
ЕЦБ отметил, что европейская центральная валюта может оказаться не востребована другими центральными банками мира, если Евросоюз будет действовать отдельно от других стран G7.
Ранее «Радио 1» сообщало о причинах роста курса евро.
Екатерина Коршунова